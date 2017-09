Pol milijona Slovencev z agencijami na potovanja, četrt milijona na izlete

Na enodnevni izlet največkrat v Avstrijo

23. september 2017 ob 09:19

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenske potovalne agencije so lani organizirale potovanja za 583.000 domačih turistov in za 248.000 domačih izletnikov. Cilj potovanj domačih turistov je bila največkrat Hrvaška.

Potovalne agencije so lani organizirale potovanja z najmanj eno prenočitvijo za 583.000 domačih turistov, je sporočil državni statistični urad. 115.000 teh turistov je prenočevalo v Sloveniji, 468.000 pa v tujini.

Najpogostejši cilj potovanj domačih turistov v tujino je bila Hrvaška, sledile pa so Grčija, Italija, Francija ter Avstrija.

Enodnevnih izletov v organizaciji slovenskih potovalnih agencij se je medtem udeležilo skupaj 248.000 domačih izletnikov, od tega po Sloveniji 125.000, v tujino pa 123.000. Od teh jih je največ potovalo v Avstrijo, sledili sta Italija ter Hrvaška.

Slovenske potovalne agencije so v letu 2016 organizirale potovanja tudi za 159.000 tujih turistov - ti so v Sloveniji prenočili povprečno trikrat. Največ tujih turistov so slovenske potovalne agencije pripeljale iz Italije, sledili pa so turisti iz Nemčije, Avstrije ter Izraela, je še sporočil statistični urad.

T. H.