Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Gre za skoraj brezbarvno aromatično in sveže mlado vino, ki nastane iz grozdja modre frankinje. Foto: Televizija Slovenija Modra frankinja Vinarstva Kerin je bila leta 2012 šampion Festivala modre frankinje. Foto: Televizija Slovenija Dodaj v

Pri Kerinovi hiši iz grozdja modre frankinje pridelal belo vino

V njihovi kleti že zorijo nova vina

14. marec 2018 ob 15:51

Krško - MMC RTV SLO

Vinogradniška družina Kerin je ena izmed tistih, ki se zaveda, kako pomembno je privabljati nove kupce. Vinogradniku Lojzu Kerinu je uspelo, da je prvi pri nas iz črnega grozdja modre frankinje pridelal belo vino - belo frankinjo.

Zamisel, da bi iz črnega grozdja pridelal belo vino je Lojze Kerin dobil v Šampanji. Vendar je minilo kar nekaj let, da je iz modre nastala bela frankinja. "Ideja je prišla leta 2010, potem pa v bistvu je trajal 5 let, da je prišlo do vina za na trg. To gre za mlado vino, sveže, aromatično, gre za samotok modre frankinje. Trgatev pa mora potekat nekolko prej," je za Televizijo Slovenija.

Kerinovi imajo na Straži pri Krškem in bližnji okolici okoli 30 tisoč trt, na katerih pridelajo letno 50 tisoč litrov vina. Lojze je kmetijo kot mlad gospodar prevzel pred šestimi leti. Kerinovi pridelajo največ cvička, nekaj belih sort, vse bolj pa se posvečajo modri frankinji. Tako je pred tremi leti ob vinogradih zrasla tudi Hiša frankinje, v kateri zdaj postrežejo že 8 vrst frankinj.

"Prvo vino, ki je bilo drugačno kot klasika, ki jo poznamo sicer, je nastalo leta 2006. In potem so se pridruževala še nova in nova, ker me pač zelo zanima, kako se ta sorta izrazi pri različnih tehnologijah. Tko da v bistvu imamo penino iz modre frankinje rose, predikati in še kr neki ostalih vin," je še povedal Kerin.

Leta 2012 je Kerinova modra frankinja, ki je avtohtona slovenska sorta, postala celo šampion na Festivalu modre frankinje v Sevnici. V njihovi kleti pa že zorijo nova vina, ki bodo gospodarju zagotovo prinesla še kakšno žlahtno priznanje.

Več pa si lahko pogledate v prispevku iz Poročil ob 13h.

K. K., Goran Rovan