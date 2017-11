Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Naložba v Mali Nedelji je vredna dobre tri milijone evrov, skoraj četrtino denarja je prispevala država. Foto: MMC RTV SLO

Pri Mali Nedelji odprli glamping, vreden tri milijone evrov

Skoraj četrtino je prispevala država

28. november 2017 ob 19:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Popoldne so v Biotermah pri Mali Nedelji slovesno odprli naselje za kampiranje Sončna dolina z 22 glamping hiškami in 11 razkošnimi šotori.

To je za prve pomurske toplice, ki se ponašajo z evropskim znakom za okolje Eko marjetico in drugimi okoljskimi ter certifikati za kakovost, pomembna pridobitev, saj so skorajda podvojili število ležišč.

Bioterme so prvi zunanji bazenski kompleks zgradile leta 2004, do danes so se razvile v raznoliko turistično destinacijo. Hotelu in počivališču za avtodome so na dveh hektarjih dodali še 22 glamping vil in 11 razkošnih šotorov.

Slovenija naj bi do leta 2021 postala svetovna petzvezdična zelena butična destinacija, je v svojem nagovoru poudaril premier Miro Cerar in izrazil zadovoljstvo nad prizadevanji za do narave in ljudi prijazen turizem, ki ga razvijajo v Prlekiji.

Direktor družbe Segrap, ki je lastnica Bioterm, Miran Blagovič je ob današnjem odprtju med drugim povedal, da je Sončna dolina tako znanje kot delo domačih mojstrov, njena vrednost pa presega 3 milijone evrov.

Omenjena sredstva predstavljajo dobrih 24 odstotkov celotne vrednosti, 52 odstotkov denarja so zagotovili iz lastnih sredstev, za preostalo so najeli posojilo. V Biotermah je zaposlenih nekaj več kot 70 ljudi, na račun novega naselja pa bodo zaposlili še od 10 do 18 sodelavcev.

VIDEO Pri Mali Nedelji odprli Sončno dolino

D. S., Lidija Kosi, Radio Slovenija