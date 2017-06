Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Zakaj ni dovolj slovite spomenike opazovati le od daleč? Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Rimljani imajo nespoštovanja zgodovine dovolj: kazni bodo še zvišali

Pred kratkim znova ujeli kopalca v obnovljeni fontani Trevi

13. junij 2017 ob 07:10

Rim - MMC RTV SLO/Reuters

V Rimu so odločeni vsakomur, ki bi želel poustvariti slovito kopanje Anite Ekberg v filmu La Dolce Vita, stopiti na prste in jih strogo kaznovati - oglobili jih bodo tudi z 240 evri.

Italijanska prestolnica je eno turistično najbolj obleganih mest v državi, nikoli pa ne manjka niti objestnežev, ki se obnašajo, kot da so več sto (pa tudi tisoč) let stare znamenitosti nekaj, kamor se lahko usedejo, odpočijejo in (če je le mogoče) še ohladijo noge. Zadnje tedne so Rimljani tako znova na nogah, ker so v sloviti fontani Trevi spet ujeli kopalca - tokrat celo golega -, ki se mu je zdelo njegovo početje strašno zabavno. Podobnega mnenja so bili očitno tudi mimoidoči, ki so mu glasno ploskali in ga spodbujali.

Manj navdušene so bile mestne oblasti, ki so sklenile že tako visoke kazni za skrunjenje mestnih znamenitosti še zvišati. Županja Virginia Raggi je tako napovedala, da bodo policisti vsakomur, ki bo po spomenikih plezal, sedal nanje, se hladil ali umival noge v fontanah in vodnjakih itd., izdali plačilni nalog za od 40 do 240 evrov.

"Svoje mesto moramo zaščititi, pomembno je tudi lepo vedenje," je po poročanju Reutersa dejala v videu, ki ga je objavila na svojem profilu na Facebooku, in dodala, da bodo policisti posebej pozorno spremljali okolico najbolj turistično obleganih znamenitosti.

Ukrep je začel veljati danes, veljal pa bo le poleti oz. do konca oktobra.

T. K. B.