Ryanair odpustil stevarde, ki so na letališču prespali na tleh

Sindikat kritizira irskega nizkocenovnika

7. november 2018 ob 11:20

Dublin - MMC RTV SLO

Iz Ryanaira so sporočili, da so odpustili šest članov kabinskega osebja, fotografiranih prejšnji mesec med spanjem na tleh letališča v Malagi.

Fotografija, za katero Ryanair pravi, da je bila inscenirana, je naglo zaokrožila po spletu in sprožila val ogorčenja nad mizernimi delovnimi razmerami zaposlenih pri irskem nizkocenovnem prevozniku.

Prvi, ki je fotografijo delil, je bil Jim Atkinson, ki je ob njej zapisal, da je sramotno, da družba, ki je letos zaslužila 1,25 milijarde evrov, obtičalega osebja ne more namestiti za eno noč v hotel.

Med tistimi, ki so Ryanair kritizirali, je bil tudi portugalski sindikat, ki zastopa letalsko kabinsko osebje.

Odpuščeni zaradi "hude kršitve"

Največji nizkocenovni prevoznik v Evropi je šesterico odpustil zaradi "hude kršitve", je sporočil Ryanairov predstavnik.

Več kot 20 članov Ryanairovega osebja je 14. oktobra obtičalo na letališču v Malagi, potem ko so njihova letala za Porto preusmerili. A Ryanair vztraja, da nihče od njihovega osebja "ni spal na tleh".

"Osebje je krajši čas preživelo v sobi za osebje, preden so bili preseljeni v VIP-salon, naslednji dan pa so se vrnili v Porto," so sporočili iz Ryanaira, potem ko je fotografija zaokrožila po spletu.

"Očrnili ugled družbe"

Letalski prevoznik je v torek potrdil, da je šesterico odpustil, ob tem pa sporočil, da je omenjena fotografija privedla do medijskih poročil, ki so očrnila ugled družbe in "povzročila nepopravljivo zlorabo zaupanja pri omenjeni šesterici".

A portugalski sindikat SNPVAC se z Ryanairovo različico dogodka ne strinja, češ da je prevoznik med 1.30 in 6.00 zjutraj svoje osebje namestil v sobo "brez minimalnih počivališč". Iz sindikata so še sporočili, da osebje ni imelo "dostopa do hrane, pijače in celo prostora, kamor bi se lahko usedli, saj je bilo za celotno ekipo na voljo le osem sedežev".

So pa pri SNPVAC-u potrdili, da je bilo Ryanairovo osebje ob 6.00 premeščeno v VIP-salon.

This is a Ryanair 737 crew based in Portugal, stranded in Malaga, Spain a couple of nights ago due to storms. They are sleeping on the floor of the Ryanair crew room. RYR is earning €1.25 billion this year but will not put stranded crews in a hotel for the night. @peterbellew ? pic.twitter.com/lILWZVqqGj — Jim Atkinson (@Jimbaba) October 14, 2018

K. S.