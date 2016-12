Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.1 od 9 glasov Ocenite to novico! Palača Združenih narodov, ki jo je zasnoval brazilski arhitekt Oscar Niemeyer, zavzema Turtle Bay (Želvji zaliv) na Manhattnu. Čeprav stoji v mestnem območju New Yorka, ne spada pod ZDA, ampak uživa poseben status. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sedež ZN-a: za New York ne le nadlega, ampak donosen vir zaslužka

Prihodnji predsednik Trump jim očita "zajedavstvo"

10. december 2016 ob 14:48

New York - MMC RTV SLO/STA

V turistični meki New Yorku si lahko manejo roke tudi zato, ker je prav tam sedež Združenih narodov, ki mestnemu gospodarstvu prinese veliko zelencev.

Poročilo o gospodarskih učinkih, ki so ga pripravili prvič po skoraj 20 letih, naj bi poudarilo pozitivne učinke gostovanja svetovne organizacije. Nekateri namreč menijo, da ZN predvsem obremenjuje mesto s svojimi zahtevami po varovanju in pogostimi prometnimi zamaški.

Sedež ZN-a podpira več kot 25.000 polnih in delnih zaposlitev v New Yorku in gospodarstvo vsako leto okrepi za 3,69 milijarde dolarjev. Od tega je 56 milijonov dolarjev neto prilivov v mestni proračun, kažejo podatki, zbrani v letu 2014 in letos povzeti v študiji.

"Mesto New York ima posebno vez z ZN-om," je dejala komisarka mesta za mednarodne zadeve Penny Abeywardena. "Naše poročilo želi osvetliti občutne pozitivne gospodarske učinke, ki jih ZN prinaša mestu."

Poročilo so predstavili kmalu po izvolitvi Donalda Trumpa za prihodnjega ameriškega predsednika, s tem pa so želeli podčrtati tudi newyorško podporo ZN-u in vrednoti multikulturne družbe. Trump je bil do ZN-a večkrat kritičen, češ da organizacija finančno izčrpava ZDA. Te so njen največji donator.

Poročilo kaže, da je sedež ZN-a pozitiven za lokalno gospodarstvo in ne nazadnje za celotne ZDA, je ocenil podpredsednik newyorške dobrodelne organizacije Fundacija ZN-a, ki želi krepiti vezi med civilno družbo in ZN-om.

A. K.