Skoraj milijon in pol prenočitev v Piranu

Dve tretjini je bilo tujcev

11. marec 2017 ob 16:00

Piran - MMC RTV SLO/STA

Piran je ponovno občina z največ turističnimi prenočitvami v državi. V namestitvenih zmogljivostih so lani ustvarili skoraj milijon in pol.

Natančni podatki Statističnega urada RS govorijo o 1.472.109 nočitvah v občini Piran v letu 2016, pri čemer podatki državnih statistikov zajemajo turistične nastanitvene objekte z vsaj desetimi stalnimi ležišči.

Domači gosti so ustvarili dobrega pol milijona nočitev in s tem 34 odstotkov vseh, kar je tri odstotke več kot leto prej. Med tujci so prevladovali Avstrijci (16 odstotkov nočitev), Italijani (15 odstotkov) in Nemci (osem odstotkov). Obisk iz skoraj vseh držav z izjemo Rusije pa je v porastu, so sporočili iz Turističnega združenja Portorož.

Med neevropskimi obiskovalci velja omeniti podatek o gostih iz ZDA, ki so ustvarili več kot 16.500 nočitev in s tem za skoraj 90 odstotkov presegli število nočitev, ustvarjenih v letu 2015. V celotnem obisku so nočitve Američanov tako presegle odstotek.

Samo v hotelih so turisti ustvarili 1.176.500 nočitev, kar je pet odstotkov več kot leta 2015. Dobri pa so tudi rezultati prvih dveh mesecev letošnjega leta, ko so našteli že skoraj 92.000 nočitev oz. osem odstotkov več kot v enakem obdobju lani, so še izpostavili v portoroškem turističnem združenju.

D. S.