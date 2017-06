Slovenski turist povprečno porabil 54 evrov na dan

Po podatkih SURS-a je v prvem četrtletju potovalo 422 tisoč prebivalcev

23. junij 2017 ob 18:08

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Od januarja do aprila je zasebno vsaj enkrat potovala četrtina Slovencev. Od tistih, ki zasebno niso potovali, se jih največ ni odpravilo nikamor zaradi pomanjkanja časa.

Statistični urad RS je danes objavil podatke o potovanjih, ki so jih slovenski državljani in državljanke, stari vsaj 15 let, opravili v prvi četrtini letošnjega leta. V tem času so Slovenci skupaj opravili okoli tri četrt milijona zasebnih potovanj, vsaj enkrat pa je potovalo 422 tisoč prebivalcev.

Podatki kažejo, da je malo več kot polovica (51 odstotkov) vseh potovanj potekala v Sloveniji, preostanek pa v tujini. Dve tretjini (68 odstotkov) vseh zasebnih potovanj v tujino sta bili opravljeni v treh sosednjih državah, in sicer na Hrvaškem, v Avstriji in v Italiji.

Zasebna potovanja so v povprečju obsegala 3,1 prenočitve.

V tujini zapravili več

Slovenski turisti so na zasebnih potovanjih porabili povprečno 54 evrov na dan. Nekaj manj, 47 evrov, so povprečno zapravili v Sloveniji, medtem ko so v tujini povprečno porabili 59 evrov na dan.

Povprečno največ denarja na dan so porabili turisti, ki so bivali v hotelu, najmanj pa turisti, ki so bivali v lastnem počitniškem bivališču.

Doma zaradi pomankanja časa ali denarja

Med tistimi, ki se v prvem četrtletju niso odpravili na potovanja, jih je največ (33 odstotkov) kot razlog navedlo pomanjkanje časa, sledili pa so finančni (29 odstotkov) in zdravstveni razlogi (16 odstotkov).

Na poslovno ali študijsko potovanje se je v prvem trimesečju odpravilo šest odstotkov prebivalcev Slovenije, starih vsaj 15 let. Vsi skupaj so se odpravili na okoli 170.000 poslovnih potovanj. Udeleženci poslovnih potovanj so na dan porabili povprečno 212 evrov.

M. Z.