Potniki iz tretjih držav bodo osebne podatke posredovali prek spletnega obrazca

Nov plačljivi sistem Etias na zunanjih mejah schengena

9. junij 2017 ob 21:15

Bruselj, Luxembourg - MMC RTV SLO/STA

Notranji ministri Evropske unije so v Luksemburgu dosegli načelni dogovor o novem evropskem sistemu preverjanja potnikov iz tretjih držav, ki za vstop v Unijo ne potrebujejo vizumov.

EU naj bi z evropskim sistemom za potovalne informacije in odobritve, ki se ga je po njegovi angleški kratici prijelo ime Etias, dobil boljši pregled nad tem, kdo prečka njene meje.

"Etias bo pomagal izboljšati našo varnost in zaščititi naše državljane. Vse tiste, ki ne potrebujejo vizuma, bo treba preveriti pred vstopom v schengensko območje. Vsakemu, ki bo predstavljal tveganje, je mogoče vstop preprečiti," so poudarili v malteškem predsedstvu.

Postopek naj bi bil preprost, poceni in hiter. V večini primerov naj bi trajal le nekaj minut. Odobritev naj bi omogočala več potovanj. Storitev bo sicer plačljiva, polnoletne osebe naj bi zanjo plačale pet evrov.

Dejavniki tveganja: migracije, varnost in zdravje

Potniki bodo prek spletnega obrazca posredovali zahtevane informacije. Pristojne oblasti bodo na podlagi zbirk podatkov preverile, ali predstavljajo tveganje z vidika nezakonitih migracij, varnosti ali javnega zdravja.

Če pri preverjanju na podlagi zbirk podatkov ne bo nikakršnih težav, bo odobritev hitro izdana samodejno. Če se bo pri preverjanju izkazala potreba po analizi, bo prošnja nato obravnavana ročno.

Vsako prošnjo bo treba obravnavati v največ 96 urah. V primeru zahteve po dodatnih informacijah se bo ta rok štel od prejetja teh dodatnih informacij.

Odobritev potovanja bo predvidoma veljala za tri leta oziroma do konca veljavnosti potovalnega dokumenta, s katerim se je potnik prijavil. Članice so tako spremenile predlog Evropske komisije, po katerem naj bi odobritev veljala pet let.

Velja za ZDA, Kanado, Avstralijo, Zahodni Balkan ...

Sistem naj bi začel delovati leta 2020. Veljal naj bi za okoli 60 držav, vključno z ZDA, Kanado, Avstralijo, Japonsko, Brazilijo in Zahodni Balkan. Ko bo Velika Britanija izstopila iz Unije, bo veljal tudi zanjo.

Slovenija je v preteklosti po neuradnih informacijah izražala skrbi, da bo Etias pomenil dodatno obremenitev na slovensko-hrvaški meji in podaljšal čakalne vrste, medtem ko je njegov dejanski prispevek k varnosti vprašljiv.

Z dogovorjenim predlogom uredbe je Slovenija razmeroma zadovoljna, saj ji je v pogajanjih v večji meri uspelo uveljaviti svoje pridržke. Med drugim si je prizadevala za jasno opredelitev, da se bo nova ureditev izvajala na zunanjih mejah EU-ja.

Sistem v uporabi na zunanjih mejah EU-ja

Iz predloga uredbe zdaj jasno izhaja, da se bo sistem Etias uporabljal na zunanjih mejah EU-ja, "kar pomeni, da ga Slovenija ne bo implementirala na kopenski meji s Hrvaško", je notranje ministrstvo zapisalo v sporočilu za javnost, objavljenem na spletu.

To za Slovenijo pomeni uporabo zgolj na petih mednarodnih mejnih prehodih za zračni oz. morski promet, torej na ljubljanskem, mariborskem in portoroškem letališču ter v pristaniščih v Kopru in Piranu.

Ministri so dosegli politični dogovor, ki je izhodišče za pogajanja z Evropskim parlamentom. Evropski komisar za migracije Dimitris Avramopulos pričakuje, da bo zakonodaja sprejeta do konca leta.

J. R.