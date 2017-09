Tudi na Bledu si bo mogoče izposoditi kolo

Želijo vzpostaviti medobčinski sistem izposoje

21. september 2017 ob 10:09

Bled - MMC RTV SLO, STA

Na Bledu so po zgledu nekaterih drugih slovenskih mest vzpostavili izposojo koles, ki so jo poimenovali Bled Green ways. Na štirih lokacijah bo na voljo 24 koles.

To je projekt Turizma Bled in občine Bled. Kot je dejal v. d. direktorja Turizma Bled Matjaž Berčon, je bila vrednost naložbe v izposojo koles 70.000 evrov, pri čemer je Turizem Bled financiral vzpostavitev treh postajališč za kolesa, občina pa enega. Turizem Bled bo tudi upravljavec sistema.

V tem trenutku je na štirih lokacijah 24 koles. Drugo leto pa se, kot je povedal Berčon, nameravajo prijaviti na razpis ministrstva za infrastrukturo za ukrep celostne prometne strategije. Tako naj bi uredili še dve lokaciji in kupili še več koles, tako da bi bilo na vsaki šest ali osem koles. "Hkrati računamo, da se bo na isti razpis prijavila tudi Občina Radovljica, da bi potem lahko počasi vzpostavili medobčinski sistem," je poudaril Berčon in spomnil, da imajo takšen sistem izposoje koles tudi že na Jesenicah in v Kranju. "Naša želja je med seboj s sistemom izposoje koles povezati čim več občin," je poudaril Berčon.

S kolesom do železniške postaje

Medtem ko na primer v Kranju in na Jesenicah kolesa iz tovrstnega sistema uporabljajo predvsem domačini, pa na Bledu pričakujejo, da bodo sistem pogosteje uporabljali turisti. Že zdaj so opažali povpraševanje turistov, pa tudi nekaterih domačinov, na primer tistih, ki se vozijo z vlakom in jim ustreza možnost uporabe kolesa za pot do železniške postaje ali z nje.

Kot je dejal Berčon, želijo na uporabo sistema izposoje koles navaditi tudi domačine, zato so v teh dneh pripravili predstavitve pred informacijskim centrom Triglavska roža na Bledu, v Zasipu in Ribnem, na katere vabijo domačine, člane društev in klubov ter vse druge, ki bi jih uporaba sistema lahko zanimala.

Gre za avtomatiziran, praktičen in ekološko naravnan sistem prevoza za potovanje po vsakdanjih opravkih znotraj občine. Uporabniki se z njegovo uporabo izognejo vožnji z avtomobilom in plačilu parkirnine, prihranijo čas pri iskanju prostega parkirnega mesta, zmanjšajo izpuste ogljikovega dioksida in poskrbijo za kanček vsakdanje rekreacije, poudarjajo na občini.

A. P. J.