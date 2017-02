Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Po vsem svetu danes zaznamujemo svetovni dan turističnih vodnikov. Foto: BoBo

Turistični vodnik - več kot samo služba

Mednarodni dan turističnih vodnikov

21. februar 2017 ob 21:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ob mednarodnem dnevu turističnih vodnikov so pri nas organizirali več kot 50 brezplačnih vodenih turističnih ogledov v več kot 20 krajih, tudi v Ljubljani.

"Turistom je Ljubljana izredno všeč in iz lastnih izkušenj lahko rečem, da takoj prepoznajo oziroma začutijo, ali gojiš ljubezen do tega mesta, ker jim znaš to tudi podati," je povedala turistična vodnica Staša Krapež.

Kot je povedala njena stanovska kolegica Kriya Šraj, je to poklic, ki ga delaš z dušo, s srcem, ni samo služba. To občutijo tudi turisti. Ti so očarani nad Slovenijo, najbolj nad njeno čistočo in urejenostjo.

Več si lahko pogledate v prispevku Špele Lobe za Slovensko kroniko.

K. K.