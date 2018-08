Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Gliser za pot od Trsta do Pirana potrebuje manj kot pol ure. Foto: BoBo/Srdjan Živulović Dodaj v

Uspešna sezona gliserja, ki povezuje Trst, Piran in hrvaško Istro

Potnike bo prevažal do 9. septembra

19. avgust 2018 ob 11:54

Piran - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Potovanje z italijanskim gliserjem Fiametta, ki ima postanek tudi v Piranu, je vse bolj priljubljeno. Naslednje leto bo italijanska družba zato povečala število voženj in dodala tudi postanek v Kopru.

Domačini in turisti so z navdušenjem sprejeli italijanski gliser, ki v poletnih dneh povezuje Trst in Piran ter hrvaško Istro. Z njim se je v obe smeri samo julija peljalo 4.500 potnikov, ki so se tako izognili gostemu cestnemu prometu in zastojem na meji s Hrvaško. Prevoznik v prihodnjem letu napoveduje dodatno plovilo in postanek tudi v Kopru.

Hidrogliser Fiametta ladijske družbe Liberty Lines iz Trapanija je iz Trsta v Piran in naprej vse do Malega Lošinja v enem mesecu prepeljal dobrih 2.300 potnikov, med katerimi jih je največ izstopilo v Rovinju. Iz Slovenije in Hrvaške pa jih je v Trst pripotovalo skoraj 2.100, največ med njimi iz Pirana.

Morska povezava, za katero je dežela Furlanija - Julijska krajina prispevala 900 tisoč evrov, v programu Moses za plovbo do Malega Lošinja pa še dodatnih 100 tisoč, je vse bolj zaželena. Način potovanja je udoben in prijeten, plovba, ki omogoča manj običajen pogled na istrska mesta, pa hitra. S hitrostjo 35 vozlov je od Trsta do Pirana potrebne slabe pol ure.

Na krovu dobrodošli tudi hišni ljubljenčki

Gliser je 31 metrov dolga in nekaj manj kot 7 metrov široka potniška ladja, 14 metrov pa merijo njena podvodna razprta krila, ki jo med plovbo dvignejo na morsko gladino. Sprejme lahko 203 potnike, z njimi pa tudi njihove štirinožne prijatelje in kolesa.

Družba, ki ima 25-letne izkušnje z notranjimi in mednarodnimi pomorskimi prevozi, povezuje kar 31 destinacij v Sredozemlju. Fiametta bo vozila do 9. septembra, prihodnje poletje pa znova. V Trstu so povedali, da ji bodo dodali še en gliser in postajo tudi v Kopru, hkrati pa bodo povečali število tedenskih povratnih voženj v Piran in Rovinj.

Mirjam Muženič, RTV Slovenija