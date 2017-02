V Alpah naj bi bilo do konca stoletja do 70 odstotkov manj snega

Zelena pobočja bodo pogost pojav

17. februar 2017 ob 10:43

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Nova podnebna študija, ki jo je objavil znanstveni spletni časnik The Cryosphere, kaže, da bodo smučarske sezone v Alpah vedno krajše. Količina snega naj bi se do konca stoletja zmanjšala za 70 odstotkov.

Večina podnebnih raziskav predvideva, da se bodo zime zaradi podnebnih sprememb okrepile, vendar pa lahko zaradi dviga temperature pričakujemo padavine le v obliki dežja, ne pa snega, so v časopisu zapisali znanstveniki.

Na podlagi matematičnega vzorčenja podnebja so ugotovili, da se bosta količina zapadlega snega in čas trajanja snežne odeje v Alpah – tudi v najboljših možnih scenarijih – zmanjšala do konca stoletja.

"Zelena pobočja smučišč bi lahko v prihodnosti postala pogost pojav," so napovedali znanstveniki.

Če nam uspe podnebne spremembe omejiti do dve stopinji Celzija, kar predvideva pariški podnebni dogovor, bi se snežna odeja do leta 2100 zmanjšala za 30 odstotkov. Če ne bomo ukrepali, bo ta manjša za kar 70 odstotkov, kaže nova študija.

Posledično bo krajša tudi smučarska sezona. Zaradi dviga temperature se bo namreč obdobje s pričakovanimi snežnimi padavinami lahko začelo kar do mesec pozneje kot danes, so še povedali znanstveniki. Dodali so, da bodo zimski športi mogoči le nad 2500 metri nadmorske višine, če ne bomo zmanjšali onesnaževanja okolja.

Ekipa raziskovalcev je za predvidevanje količin zapadlega snega v raziskavi uporabila dosedanje podatke o spremembah podnebja, vendar je na podlagi različnih scenarijev podnebnih sprememb vedno prišla do enake ugotovitve – količina snega se bo v prihodnjih letih zagotovo zmanjšala, za koliko, pa je odvisno le od našega poseganja v okolje.

Al. Ma./STA