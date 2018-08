V Zadru zavrnili brazilskega geja. "Krivi so Slovenci."

Booking: "Ne toleriramo nobene oblike diskriminacije"

9. avgust 2018 ob 09:34

Zadar - MMC RTV SLO

Na Hrvaškem odmeva primer zadrskega lastnika apartmaja, ki je odpovedal rezervacijo gostu iz Brazilije, ker je homoseksualec. Na incident se je odzvala tudi spletna stran Booking.com in prekinila sodelovanje z omenjenim Hrvatom.

Brazilski zdravnik Fabiano Vallim je prek priljubljene spletne strani za rezervacijo nastanitev Booking.com rezerviral apartma v Zadru. Dopust na jadranski obali je načrtoval s svojim partnerjem, a je bil nemalo presenečen in užaljen, ko mu je lastnik apartmaja Tomislav Gospić poslal naslednje sporočilo: "Vaša rezervacija je zavrnjena. Ne sprejemamo gejev. Odpovejte svojo rezervacijo."

Vallim je Gospiću odgovoril: "Dragi gospod Gospić, presenetil me je vaš neprimeren odgovor na mojo rezervacijo. Homofobno obnašanje, kot je vaše, bi moralo biti v razvitem svetu prepovedano. A kljub temu še naprej verjamem v dobre ljudi. Vi niste eden izmed njih. Prepričan sem, da bom obdržal svojo rezervacijo do 30. avgusta, saj je tak moj dogovor z Bookingom. Upam, da vas bodo oni nekako kaznovali. Dolgo že slišim same lepe besede o Hrvaški, a jasno je, da vi ne sodite v to sliko. Imam prav? Bog vas blagoslovi."

"Slabe izkušnje s slovenskimi homoseksualci"

Brazilec je svojo izkušnjo objavil na Twitterju, od koder je hitro zaokrožila po spletu in svetu in hrvaški turizem prikazala v temni luči, piše hrvaški portal HRT. Hrvaški mediji so kontaktirali nesramnega Zadrčana, a oglasil se je njegov sin Aleksander in jim dejal, da sam ne ve, v čem je težava. Dodal je, da so imeli "negativne izkušnje s homoseksualci iz Slovenije, ki so se predajali orgijam in pustili za seboj velik nered". Zaradi te izkušnje so se odločili, da homoseksualcev v svojo nastanitev ne bodo več sprejemali. Na vprašanje novinarja, kaj bi storil, če bi razgrajali heteroseksualci, jim je mladenič dal številko svojega očeta, ki pa za medije ni našel časa.

"Do 17.00 imam počitek, ne motite me," je novinarju portala Zadarski dejal Gospić in prekinil zvezo. Ko so ga poklicali pozneje, se je čudil, zakaj je njegovo dejanje dvignilo toliko prahu in dodal, da ga "Twitter in drugi mediji ne zanimajo" ter da ima "pravico do svojega življenja in sprejemanja odločitev".

Booking apartma umaknil iz ponudbe

Ukrepali pa so pri Bookingu, kjer so sporočili, da apartmaja Identity v Zadru ne ponujajo več, brazilskemu gostu pa bodo našli drugo nastanitev. "Ne toleriramo nikakršne oblike diskriminacije, zato prekinjamo sodelovanje s tem ponudnikom," so sporočili. Nastanitev je še vedno na voljo na spletni strani Airbnb.

A. P. J.