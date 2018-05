Video: Prvi slovenski hotel brez odpadkov

Slovenija - zelena turistična destinacija

10. maj 2018 ob 19:35

Bled - MMC RTV SLO, STA

Blejski Hotel Ribno je danes prvi v Sloveniji prejel naziv Zero Waste Hotel. V hotelu jim je namreč v dveh letih in pol z različnimi ukrepi uspelo povečati odstotek ločeno zbranih odpadkov s 40 na 92. Hkrati so se lotili zmanjševanja količin odpadkov, ki nastajajo pri njihovem delovanju.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedal direktor Hotela Ribno Matija Blažič, so jim Ekologi brez meja idejo predstavili pred dvema letoma. Ko so si ogledali delovanje tovrstnih hotelov v Italiji, pa so se odločili, da koncept Zero Waste ni zapleten in ga je mogoče vpeljati, saj so na ta način že živeli včasih, ko ni bilo takšne preobilice stvari kot danes.

Ko so se lotili nove poti, so imeli v hotelu od vseh odpadkov kar 60 odstotkov mešanih in le 40 odstotkov ločeno zbranih. Nato so ob pomoči kolegov iz Italije in ekologov začrtali ukrepe, kako doseči zastavljeni standard 90 odstotkov ločeno zbranih odpadkov in kako količine odpadkov čim bolj zmanjšati.

Kakšne ukrepe so sprejeli?

Največ ukrepov so izvedli v restavraciji in kuhinji. Tako so izdelke, kot sta marmelada in maslo, ki so jih prej gostom ponujali v malih embalažah, začeli kupovati v večjih in jih za goste prestavljati v steklene posode. Podobno so storili z jogurti in mlekom, ki so jih začeli kupovati neposredno od kmeta. Gostom so ponudili manjše krožnike in jih zaprosili, da si vzamejo manj hrane po večkrat, da je tako čim manj zavržejo. Velike papirnate prtičke so zamenjali s takšnimi iz recikliranega papirja, vodo v plastenkah pa z vodo v steklenicah.

Naziv Zero Waste Hotel podeljuje podjetje Hotel Rifiuti Zero iz Italije, kot je pojasnil njegov predstavnik Antonino Esposito, pa se je ideja porodila zaradi ogromne količine odpadkov, ki nastajajo v hotelih in restavracijah, čeprav sta zmanjšanje količin odpadkov in njihovo ločevanje mogoči. Tudi turisti so za to vse bolj občutljivi in vse več jih išče ponudnike, ki so odgovorni do okolja. Tako je koncept Zero Waste za hotel na trgu dodana vrednost.

Esposito je optimističen glede nadaljnjega razvoja, saj se v Italiji tudi že zelo dobri in priznani hoteli in restavracije približujejo temu načinu razmišljanja. "To mi daje vedeti, da je to prava pot, in mislim, da bo v Sloveniji prej ali slej enako. Prav tako tudi po vsem svetu," je dejal.

V Sloveniji so partner projekta Ekologi brez meja. Kot je pojasnila predstavnica društva Urša Zgojznik, so se pred dvema letoma in pol zavedeli, da je treba h konceptu zmanjševanja odpadkov privabiti tudi turistične ponudnike. Kot pilotni projekt so k sodelovanju povabili Hotel Ribno, ki si je upal narediti potrebne korenite korake. Ker gostje prihajajo tudi s koncev sveta, kjer imajo povsem drugačne navade, je uveljavljenje koncepta za hotel velik izziv. "Vendar smo dosegli vidne rezultate in prepričana sem, da se bo to nadaljevalo s še natančnejšmi ukrepi, ki bodo prinesli še veliko zmanjšanje porabe vode in elektrike," je dejala.

Bled spodbuja usmeritev

Blejska občina je prva izpostavila problematiko odpadkov, ki nastaja v turizmu. Direktor Turizma Bled Tomaž Rogelj si želi, da bi se tudi drugi hoteli problematike odpadkov lotili tako kot Hotel Ribno. V blejskem turizmu pa se trudijo z ozaveščanjem turistov, naj pijejo vodo iz pipe in naj ločujejo odpadke ter skrbijo, da jih bo čim manj.

Državna sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar je prepričana, da je današnji dan potrditev, da sta zelena shema in trajnostni razvoj, na pot katerega je slovenski turizem stopil že pred desetletjem, prava usmeritev, ker dokazujejo tudi številna priznanja, ki jih slovenske destinacije prejemajo v mednarodnem prostoru. Verjame, da bodo tovrstni zgledi spodbudili tudi druge turistične ponudnike in kraje.