Video: V 24 urah namerava prekolesariti 335 km slovenske diagonale

Zbiral bo denar za športnike iz socialno šibkih družin

6. junij 2017 ob 21:23

Maribor - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Mariborčan Simon Eržen, ki je prekolesaril že dobršen del sveta, se pripravlja na nov podvig. V 24 urah bo prekolesaril Slovenijo od Goričkega do Portoroža.

335 kilometrov bo prevozil v dobrodelne namene - zbiral bo denar za otroke športnike iz socialno ogroženih družin, upa pa, da ga bo na poti 17. junija spremljalo čim več kolesarjev.

Simon se je leta 2008 odločil, da bo prekolesaril svet. Do danes je prevozil 20.000 kilometrov v 17 državah na treh celinah. Zdaj želi osvojiti slovensko diagonalo v 24 urah. "335 km je tudi zame eden večjih izzivov. Običajno po svetu prekolesarim od 100 do 180 km na dan, čeprav zelo otovorjen. Ampak vseeno je to še enkrat večja razdalja," je pojasnil.

Začel bo ob polnoči na Goričkem in končal ob polnoči v Portorožu. "Vse kolesarje, rekreativne in navdušence, da se mi pridružijo na celotni trasi ali na delu poti, kjerkoli, kadarkoli, za kolikor dolgo bodo zmogli," je dodal.

Zbiranje denarja za revnejše športnike

Kje bo, v katerem trenutku dneva, bo možno spremljati na spletu. Ob tem, da 17. junija zmiga Slovenijo in ljudi spodbudi h gibanju, pa ima njegovo kolesarjenje globlji pomen.

Pred, med in po kolesarjenju preko države bo Simon, ob katerem bodo vozili tudi znani Slovenci, zbiral sredstva za športnike iz socialno šibkih družin. Preko poslanih sporočil ali s prihodom na eno od promocijskih točk v Celju, Ljubljani, Kopru in Portorožu.

VIDEO Simon Eržen na dobrodelno pot okoli Slovenije

T. H., Jasmina Gregorec/TV Slovenija