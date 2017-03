Vojaki začeli uporabljati zložljive turne smuči; obeta se tudi civilna uporaba

Inovativen slovenski projekt

31. marec 2017 ob 19:33

Pokljuka - MMC RTV SLO/STA

Na Pokljuki so predstavili zložljive turne smuči, ki jih je Slovenska vojska že začela uporabljati. Gre za svetovno inovacijo, ki so jo razvili s pomočjo Elana, smuči pa bodo na voljo tudi za civilno uporabo.

Smuči v primerjavi s klasičnimi turnimi smučmi vojakom omogočajo lažje prenašanje in boljšo gibljivost. Poudarjajo, da je prenašanje 1,7 metra dolgih smuči na hrbtu v gorskem svetu ne le težko, temveč tudi zelo nevarno početje. Prvotna ideja se jim je porodila že pred več kot desetimi leti, leta 2015 pa jim je uspelo na razpisu ministrstva za obrambo, ki je za razvoj prispevalo 100.000 evrov.

"Naša želja je bila, da dobimo boljšo premičnost vojaka na bojišču v zahtevnih zimskih gorskih razmerah in da dobimo smuči, ki ne bodo moteče pri prenašanju," je pojasnil poveljnik 132. gorskega polka Robert Klinar in dodal, da je rešitev morala omogočati nošenje v zloženem stanju, hojo v klanec in spust po strmini. Hkrati teža kompleta ni smela presegati šestih kilogramov.

"Bilo je ogromno skeptikov, ki so mislili, da z zložljivimi smučmi ni mogoče smučati, a mi smo dokazali, da je to mogoče," je povedal vodja razvoja v Elanu Vinko Avguštin in spomnil, da so v preteklosti že bili poskusi izdelave zložljivih smuči, a so se običajno končali pri prototipu, saj se je izkazalo, da se z njimi ni mogoče dobro smučati.

"Na trgu funkcionalno dobre zložljive smuči doslej niso obstajale," je še poudaril in dodal, da je bil projekt njihovega razvoja zelo zahteven ter da so pri njem morali uporabiti veliko znanja in najboljšo tehnologijo.

Na voljo bodo tudi v civilne namene

Slovenska vojska je prvih deset parov smuči, ki služijo kot prototipi, prevzela prejšnji teden in jih že uporablja, letos pa namerava z njimi opremiti eno gorsko četo, ki šteje 150 pripadnikov. Prav tako jih testirajo tudi v italijanski in avstrijski vojski, za zdaj pa so odzivi zelo pozitivni.

V sezoni 2018/19 bodo smuči na prodaj tudi v civilne namene, pričakujejo pa, da bo njihova cena enkrat višja od običajnih. Okvirno naj bi bila okrog 2.000 evrov. Smuči že preizkuša tudi alpinist in ekstremni alpski smučar Davo Karničar, ki se želi z njimi spustiti z osemtisočaka K2.

P. B.