Z Adrio tudi v Dalmacijo - začela bo leteti na Brač in v Dubrovnik

29. november 2017 ob 12:50

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Adria Airways bo v prihodnjem letu s poletnim voznim redom, ki začne veljati 25. marca, ljubljansko letališče povezala s sedmimi novimi destinacijami.

Nadaljevali bodo lete v ukrajinsko prestolnico Kijev, obenem pa bodo na vozni red dodali še polete v Hamburg, Ženevo, Bukarešto, Sofijo, Dubrovnik ter hrvaški otok Brač.

Kot so sporočili iz Adrie Airways, bodo v Hamburg leteli štirikrat tedensko, in sicer ob ponedeljkih, četrtkih, petkih in nedeljah. V Ženevo bo Adria letela ob ponedeljkih, torkih in četrtkih, v Bukarešto štirikrat tedensko ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in v nedeljo ter Sofijo trikrat tedensko ob ponedeljkih, četrtkih in nedeljah.

Letala Adrie Airways bodo Ljubljano povezala še s hrvaškim Dubrovnikom, in sicer dvakrat tedensko ob sredah in petkih od 28. aprila dalje. Na hrvaški otok Brač bodo letala poletela dvakrat tedensko ob sredah in sobotah od 28. aprila dalje.

Direktor Adrie Airways Arno Schuster je ob napovedi novih destinacij zapisal, da verjame, da bodo z vzpostavitvijo novih povezav odprli tako nove poslovne kot tudi turistične priložnosti. Družba sicer trenutno Ljubljano z več kot 190 rednimi leti tedensko povezuje s 17 destinacijami.

Komercialni direktor Adrie Airways pa Christian Schneider je dodal, da bodo nove destinacije dobre tako za trg kot tudi za potnike, saj bo na trgu več raznovrstnosti in izbire.

T. H.