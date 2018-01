Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Število turistov se je vse od prihoda Trumpa na mesto predsednika države zmanjšalo. Foto: Reuters Strokovnjaki pravijo, da je svoj davek zahtevala Trumpova politika proti prebežnikom, strožji varnostni ukrepi in slabitev dolarja. Foto: Reuters Dodaj v

Združene države Amerike pod Trumpom postale manj zanimive za turiste

ZDA zdrsnile na tretje mesto priljubljenosti

24. januar 2018 ob 21:22

New York - MMC RTV SLO

Prihodki iz turizma so se v Združenih državah Amerike znižali, odkar je v Belo hišo prišel Donald Trump. Turizem je utrpel 3,6 milijarde izgube, medtem ko je 40.000 turističnih delavcev izgubilo službe.

Znižali so se tudi prihodki na račun trošenja turistov, in sicer za 3,3 odstotka. Prav tako so se po podatkih nacionalnega turističnega urada National Travel and Tourism Office za 3,3 odstotka znižali prihodki na račun notranjega turizma. Prav zaradi tega so ZDA zdrsnile z drugega mesta najpopularnejših držav za turiste. Prehitela jih je Španija. Na prvem mestu pa ostaja Francija.

Po poročanju spletnega portala NBC News so ZDA utrpele upad turistov kmalu po tem, ko je na oblast prišel Trump. Strokovnjaki pravijo, da je svoj davek zahtevala Trumpova politika proti prebežnikom, strožji varnostni ukrepi in slabitev dolarja.

"Lahko rečemo, da sta retorika in politika Trumpove administracije vplivali na miselnost ljudi po svetu. Do ZDA so začeli gojiti apatijo in to je vplivalo na turizem," je dejal predsednik revije Tourism Economics Adam Sacks.

Ameriška turistična asociacija že načrtuje novo kampanjo, ki bo nosila slogan "Visit U.S." (besedna igra, kjer izpostavijo sporočilo "obiščite nas"). "Glede na to, da je bila ameriška vlada vir za veliko negativne medijske pozornosti, se mora turistična industrija še naprej zavzemati za odprtje mej in spodbujanje raznolikosti," je poudaril regionalni direktor podjetja Intrepid Travel Leigh Barnes in dodal: "Ostajamo optimisti in upamo, da bomo lahko obrnili ta trend."

K. K.