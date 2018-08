"Živim pravljično življenje"

Nedavno odprtje Polhovega doživljajskega parka v Polhovem Gradcu prinaša novo turistično ponudbo za otroke in družine. Uroš Grilc, ki je z ženo Nino Peče Grilc, sicer direktorico Kinodvora, avtor Polhove doživljajsko-pravljične poti, je prepričan, da tudi v Sloveniji potrebujemo tovrstno turistično ponudbo, ki je na primer v visokogorju v Avstriji pogosta.

Gre za že drugo tovrstno pot. Prva doživljajsko-pravljična pot je nastala lani poleti na Krvavcu in je nominirana med nekaj drugimi turistično izstopajočimi dosežki za nagrado sejalec 2018. Pot pastirskih škratov, ki je kot zgodba opisana tudi v Grilčevi slikanici – ilustriral jo je Gorazd Vahen – v naravi vodi po lahki in urejeni poti med 16 zanimivimi lesenimi skulpturami.

Gre za nezahtevno in varno krožno pot, ki se začne in konča pri Brunarici Sonček. Pot se nato povzpne mimo Luže do Plaže (Hotel Krvavec), nato preči do Bleka in se spusti nazaj do Brunarice Sonček. Je dobro označena in ponuja obiskovalcem čudovite razglede v dolino, od Triglava in Julijcev, Kamniških Alp do Ljubljanske kotline. Pot je dolga 3,6 km.

S pomočjo Škratove beležke in pedagoško didaktičnih tabel ob poti otroci rešujejo naloge ter iščejo simbole škratorunščine, starodavne škratovske pisave. Na koncu uženejo pastirski urok. Pot na Krvavcu privablja tudi tuje goste, saj je dostopna v angleščini, nemščini, italijanščini in češčini.

"Povezali smo več namenov. Otroci spoznavajo pastirstvo, ki je na Krvavcu še vedno prisotno, prav tako zeliščarstvo. Krvavec predstavlja tudi dostopen in hiter stik z visokogorjem. Pot je zabavna, poučna in doživljajska. Otroci se prek igre seznanijo z življenjem na Krvavcu, s tamkajšnjo kulturno dediščino in s pravili obnašanja v gorah," pravi Uroš Grilc.

Polhov doživljajski park deluje na podoben način, namenjen pa je tudi manjšim otrokom. Osnova zgodba je opisana v Grilčevi slikanici Polh rogovilež. Ilustrirala jo je Maša Kozjek. Otroci v parku pomagajo polhu pri iskanju novega doma. V Polhovi knjižici je na voljo zemljevid parka, v katerega mali obiskovalci razvrstijo nalepke v knjižici. Ko otroci zberejo vse žige, si na cilju prislužijo še polhov žig in najdejo polhu nov dom.

Čar parku dodajo posebne doživljajsko-didaktične točke v podobi čebelnjaka, brloga ali manjših hiš ter drugi didaktični elementi, kot so plezalno deblo, tabla skoka v daljino z oznakami živalskih skokov, ptičjo opazovalnico in drugo, vse to narejeno iz lesa. V Polhovem doživljajskem parku stojijo tudi naravoslovne table, kjer lahko malo starejši obiskovalci spoznajo rastlinske vrste Polhograjskega hribovja.

"Gre za izvirno idejo, kako povezati naravne znamenitosti in kulturno dediščino, turistične značilnosti in ponudbo. Prvima dvema se bo konec septembra pridružila še tretja doživljajsko-pravljična pot, in sicer Pot močvirskih škratov na ljubljanskem Barju in nato še druge. V treh letih bomo vzpostavili slovensko transverzalo teh poti, namenjenih otrokom in družinam. Za sedanji poti je veliko zanimanja in verjamem, da gre za ponudbo, ki bo dobrodošla tudi za vrtce in šole," pravi Grilc in dodaja: "V bistvu živim pravljično življenje, saj sem ves čas vpet v pravljične zgodbe in pravljične like."

