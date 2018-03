25. pohod po Jurčičevi poti : Kviz in selfiji z junaki iz Desetega brata

Na voljo 15 ali 23 kilometrov dolga pot

3. marec 2018 ob 09:05

zadnji poseg: 3. marec 2018 ob 11:24

Višnja Gora

V starem mestnem jedru Višnje Gore so se ob sedmih zjutraj prvi pohodniki podali na jubilejni, 25. pohod po Jurčičevi poti. Današnji pohod po zasneženi dolenjski pokrajini s ciljem na Muljavi bo posvečen prvemu slovenskemu romanu Deseti brat.

Startno mesto v Višnji Gori je bilo odprto do desetih. Za pohodnike so pripravili dve poti. Krajša, 15 kilometrov dolga, vodi čez Polževo naravnost na Muljavo, daljša, 23 kilometrov dolga pot, pa se v vasi Oslica odcepi in vodi pohodnike najprej na Krko in nato na cilj na Muljavo.

30 planincev naredilo pot

Predsednik planinskega društva Polž iz Višnje Gore, ki letos praznuje 20-letnico uspešnega delovanja, Aleš Erjavec, je dejal: "Ves čas bomo hodili po snegu. Pot je pripravljena. V petek jo je prehodilo 30 planincev in naredilo tir, tako da ni nobenih ovir. Priporočam pa zimsko planinsko obutev in pohodne palice."

Ob vsej poti bodo društva iz občine Ivančna Gorica poskrbela za lačne in žejne pohodnike. Na cilju, na Jurčičevi domačiji na Muljavi, bo potekal pester kulturni in zabavni program.

Vse v znamenju Desetega brata

Osrednja tema jubilejnega pohoda je prvi slovenski roman Deseti brat. Pohodniki bodo med potjo lahko reševali literarni kviz na to temo, v Krjavljevi koči bo namizno gledališče predstavilo Krjavljevo zgodbo, osnovnošolci in drugi bodo ustvarjali selfije z literarnimi junaki iz Desetega brata, v Višnji Gori pa bo predstavljena zgodba o rojstnem kraju kranjske čebele.

