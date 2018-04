Jean Todt: Za večjo varnost potrebujemo znane Slovence

19. april 2018 ob 06:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na povabilo ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča je bil v Sloveniji posebni odposlanec Združenih narodov za varnost v prometu in predsednik Mednarodne avtomobilistične zveze Jean Todt.

V ekskluzivnem pogovoru za Avtomobilnost je z nami delil svoje poglede na prometno varnost, avtonomno prihodnost, elektrifikacijo motošporta in poglede na pametna mesta.

Ena glavnih tem avtomobilske industrije in stroke v povezavi s prihodnostjo so avtonomna vozila. Bila so pomembna tema tudi na avtomobilskem salonu v Ženevi. Kaj menite, da bodo prinesla in kako se bo spremenil promet v prihodnosti?

Res je veliko govora o povezljivih in avtonomnih avtomobilih. Nekatere države bodo v prihodnosti sposobne implementirati to tehnologijo. Potreben pa bo čas. 1,3 milijona ljudi umre na cestah po svetu. Vsako leto. 50 milijonov je poškodovanih. To je najpogostejši vzrok smrti pri ljudeh, starih od 14 do 39 let. Večina žrtev je še vedno v državah v razvoju. Na žalost še niso seznanjeni s čelado, varnostnim pasom, vozijo avtomobile, stare med 20 in 50 leti. Zato mislim, da je treba iti po korakih. Veliko je potencialnih naprav in sistemov, ki naredijo avtomobile varnejše. ESC je bil velik korak naprej, prav tako ABS, zračne blazine. Moramo se osredotočiti na te sisteme. V razvitejšem svetu pa bodo avtonomni avtomobili povezani s čistejšim zrakom. Ni sem nam treba bati avtonomnih vozil. Tudi letala so avtonomna. Promet po zraku je med najbolj varnimi. Redko se zgodi letalska nesreča. Posledice pa so katastrofalne, drži, ves svet govori o njih. Na cesti pa vsak dan umre za 10 velikih letal ljudi. Govorimo o 3.500 mrtvih na dan.

Kako gledate na varnost v prometu v Sloveniji?

Slovenija je lahko dober primer, kako se lotiti zadeve. V eni takih preventivnih akcij so znani Slovenci opozorili na popolnoma preproste stvari, ki jih lahko sami naredimo za izboljšanje varnosti. Ena izmed teh je uporaba varnostnega pasu, enako velja za nošenje čelade, ne voziti in piti alkohol, ne uporabljati telefona med vožnjo. To so preproste, osnovne stvari.

Če se vrneva v prihodnost k avtonomni vožnji. Bili ste sovoznik v reliju, šef dirkalnega moštva F1. Kako gledate na avte, ki ne bodo imeli volana?

Dirkalniki bodo še vedno imeli volan. V potniških avtomobilih pa bo vožnja brez volana manj stresna in varnejša. Vendar pa je treba postoriti še veliko stvari. Na primer izboljšati cestno infrastrukturo. Na cestah še vedno preveč časa izgubljamo v zastojih. Izgubljamo čas in denar, energijo, hkrati ustvarjamo onesnaževanje. Treba je biti pragmatičen. Po drugi strani je treba govoriti o električnih vozilih, vozilih na vodik. Moramo gledati, kako narediti avte boljše na račun izboljšanja zdravja družbe.

Omenili ste socialno ekonomske izgube. Po vsem svetu. Kako se lahko soočimo s tem?

Imamo recept. Izobraževanje. V Sloveniji sem se srečal z vsemi pristojnimi ministri, za zdravje, promet. Želel sem jim povedati, da naj bo to med prioritetami. Torej izobraževanje, varni avtomobili in dobra infrastruktura. To so trije stebri. Do leta 2022 želimo zmanjšati število mrtvih in težko poškodovanih na cestah za 30 odstotkov.

Vrniva se na dirkanje. To se spreminja tudi z vse večjo uveljavljenostjo električnih vozil. Lahko vrnemo dirke nazaj v mesta, kot je bilo to nekoč?

Govorimo o razvoju varnosti na cestah, za vse udeležence v prometu. Se strinjam, da moramo razvijati tudi vizijo dirkanja. Zato ustvarjamo nove kategorije v motošportu, lep dokaz je tudi formula E. O e-vozilih pred 10 leti ni govoril nihče, zdaj pa je to nekaj, kar je dobra rešitev za mesta. Zato želimo ustvariti novo kategorijo - dirke v mestih. Na ta način ljudi spodbujamo k nakupu in uporabi električnih avtomobilov v mestih, saj so bolj udobni, ne onesnažujejo, niso hrupni.

Pa ne pogrešate zvoka motorja na notranje zgorevanja in vonja po bencinu, ko gledate električne dirkalnike?

Saj ga še vedno voham. Je pa drugače. Strast do avtomobilov gojim že več kot 50 let. Vključen sem bil v vse pore motošporta. V reliju, formuli 1 ... zdaj sem odposlanec Združenih narodov za varnost v prometu in predsednik Mednarodne avtomobilistične zveze.

Za konec spregovoriva še nekaj o pametnih mestih in pametnih avtomobilih. Bomo vozniki zaradi avtonomnih vozil postali poneumljeni?

Verjamem v pametna mesta. Zame je to nujno. 50 odstotkov prebivalcev živi v mestih. Do leta 2050 bosta v njih živeli že dve tretjini ljudi. Pametna mesta so potrebna za izboljšanje udobja, da ne bomo izgubljali časa v prometnih zastojih. Vse to bo prispevalo k večji kakovosti življenja. Število avtomobilov še vedno narašča, do leta 2040 se bo število potrojilo. To je velik izziv. Zelo sem naklonjen razvoju pametnih mest.

Kaj pa misel o prepovedi prometa? Izraz, ki ga pogosto slišimo v zadnjem času.

Ne bi rad govoril o prepovedih, to zveni negativno. Raje bi rekel, da naredimo življenje bolj udobno.

Z Jeanom Todtom se je pogovarjal voditelj oddaje Avtomobilnost David Urankar.

Ekipa Avtomobilnosti