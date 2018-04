Najbolj kitajski maybach do zdaj

Mercedes-Maybach koncept

21. april 2018 ob 09:36

Peking - MMC RTV SLO

Mercedes bo čez nekaj dni v Pekingu uradno pokazal koncept prestižnega športnega terenca, ki bo nosil značko njegove najbolj ekskluzivne linije Maybach. Že zdaj pa so se na spletu znašle fotografije koncepta.

Drugi terensko naravnani model z Maybachovo značko naj bi bil zasnovan na Mercedesovem modelu GLS. Zato bi lahko pričakovali tudi podobno zunanjo podobo, toda Mercedes je tokrat presenetil z nenavadno zasnovo v slogu nekakšne terenske limuzine.

Avtomobil odlikujejo poteze slavnega koncepta vision 6 z zaobljenimi linijami in zanimivim limuzinskim zadkom. Takšna oblika gotovo ni pisana na kožo evropskim kupcem, temveč so jo v Stuttgartu zasnovali z mislijo na Kitajsko, ki predstavlja vse bolj pomemben svetovni trg za luksuzna vozila.

S kitajskim pridihom

Razkošna notranjost je odeta v kombinacijo belega in rjavega usnja, vse skupaj pa krasijo kromirani vstavki in vstavki v barvi rožnatega zlata. Na armaturni plošči opazimo pravokotno instrumentno ploščo z dvema zaslonoma pod enotno stekleno površino, ki postaja zaščitni znak večine Mercedesovih modelov. Mogočna sredinska konzola se nadaljuje do druge vrste, kjer sta nameščena dva, na pogled zelo udobna naslanjača. Kitajski pridih tu predstavlja servis za čaj, ki zamenjuje bolj klasično penino in pripadajoče kristalne kozarce.

Tehnična zasnova še ni znana, pri čemer bi se, poleg bencinskega V8 motorja, lahko pod pločevino znašel tudi kakšen električni pogonski sklop.

Če bodo koncept razvili do serijske proizvodnje, bo to drugi terenec znamke Mercedes-Maybach. Prvi je bil namreč model G 650 landaulet, čigar serija je bila omejena na 99 primerkov. Pod to znamko so poleg "osnovne" limuzine razreda S na voljo še 6,5 metra dolga različica pullman in ekskluzivni kabriolet.

Martin Macarol