Najboljšim slovenskim voznikom smo postavili "neukrotljiv“ izziv

Delavnica vožnje

27. junij 2017 ob 06:32

Ljubečna - MMC RTV SLO

Tokrat smo spoznavali, da je treba ločiti vožnjo v prometu in na poligonu, še bolj pa to, da moramo znati krotiti svojo glavo, ko sedemo za volan. V Avtomobilnosti smo organizirali delavnico, na katero smo povabili najboljše slovenske voznike in jim postavili "neukrotljiv izziv."

"Večkrat, ko smo se kam odpeljali na daljšo pot, smo potem s strahom 14 dni gledali v nabiralnik, kdaj se bo v njem pojavila kazen za radar. Sprva nad aplikacijami za varno vožnjo nisem bil navdušen, ker rad hitro vozim, a ker sem tekmovalen človek, sem sprejel izziv," je povedal eden od udeležencev naše dinamične delavnice vožnje na poligonu varne vožnje Ljubečna.

Aplikacija umiri voznika in ga uči varne vožnje

Povabili smo osem najboljših uporabnikov aplikacije za pametne telefone, namenjene varni vožnji Drajv. Vozniki, ki radi vozijo dinamično, so priznali, da so se prav z aplikacijo umirili in upočasnili vožnjo v prometu, sčasoma pa ti taka vožnja pride v podzavest. Kaj sploh želijo razvijalci aplikacij, povezanih z vožnjo, in kaj te aplikacije omogočajo?

Aplikacija za telematiko deluje s pomočjo signala GPS in drugih senzorjev brez povezanosti z računalnikom (OBD) v vozilu. Na OBD po navadi priključimo profesionalne aplikacije za nadzor telematike vozila, ki pa so prilagojene posameznemu tipu vozila. Aplikacija v živo primerja digitalne zemljevide, tako da vsak trenutek ve, kje je avtomobil, kakšen je ovinek in hitrostna omejitev. Aplikacija natančno ve, kdaj voznik pospešuje in kdaj zavira in kako močno zavira. Meri še številne podoben podatke in na podlagi vseh zbranih parametrov ocenjuje voznikovo vožnjo ter tako svetuje, uči in spodbuja voznika k čim bolj varni vožnji.

Ukrotiti so morali "divjega konja"

"Rad vozim dinamično, vendar pa sem se prav z aplikacijo umiril," je povedal eden od osmih nagrajencev, ki smo jih za nagrado postavili pred drugačen izziv. Naloga krotilcev desne noge je bila ukrotiti neukrotljivega. Ljudem, ki so se že tako navadili, da vozijo umirjeno, defenzivno, smo dali priložnost, da se za svoje "drajvanje“ v prometu nagradijo. A ne z divjanjem! V glavi "poštimani“ vozniki seveda niti v varnem okolju poligona niso pozabili na tisto, kar jim je s pomočjo tehnike že prišlo v kri – krotiti mustanga s petlitrskim osemvaljnikom s 320 kilovatov moči.

A kako primerno šepetati konju pasme mustang? To so vendarle divji konji, ki se ne pustijo voditi po svoje. "Če znaš sebe ukrotiti, boš znal ukrotiti tudi avto," je bil nasvet enega od voznikov.

Seveda se mustang v mokrem ovinku sprva ni dal. A najboljšim slovenskim "drajverjem" se je nato s pomočjo našega hišnega inštruktorja Andreja Brgleza uspelo obdržati v sedlu.

Dinamična vožnja je lahko tudi zelo varna

Našo tokratno vozniško delavnico smo končali za napotki, kako lahko znotraj hitrostnih omejitev uživaško vozimo osemvaljnika. Seveda varno, kar si lahko ogledate v videu spodaj.

Tokrat pa le še nekaj napotkov za varno in hkrati dinamično vožnjo znotraj cestnoprometnih predpisov. Dinamična vožnja v okviru hitrostnih omejitev je lahko varnejša kot pasivna vožnja. O njej smo v Avtomobilnosti že pisali in še bomo. Povedali smo, da se da dinamično voziti z vsakim avtomobilom, in to z upoštevanjem hitrostnih omejitev.

Ključno sporočilo dinamične vožnje je, da so pojemki in vse sile, ki nastopajo pri levem in desnem ovinku, čim blažji. Gre za igro čutil, pritiskanja na plin in pedala za zavoro. Najprej se moramo naučiti pravilno zavirati. Zaviranje lahko razdelimo v tri stopnje. V prvi blago pritisnemo na zavoro. Takrat avtomobil "počepne" na sprednjih kolesih, zadek pa se rahlo dvigne navzgor. Nato zavoro pritisnemo močno, ampak zvezno. In nato sledi najpomembnejši del, ko zavoro povsem na lahko spustimo nazaj v prvotni položaj. Počakamo, da gredo kolesa v ovinek in začnemo pospeševati. Ne smemo takoj iz zavore preklopiti na plin, saj bo nihaj telesa prevelik. Kolesa, še posebej sprednja, težko hkrati naredijo dvojno delo, torej zavijejo in zavirajo. Zato jim moramo pustiti, da delajo eno. Zmanjšajmo hitrost za toliko, da bo šel avtomobil lahko lepo v smeri ovinka. Počakajmo, da gre v ovinek, potem pa lahko pospešujemo iz ovinka, ker to na telo ne bo imelo negativnega občutka. Telo se bo sicer nagnilo nazaj, a bo to pričakovalo.

Ekipa oddaje Avtomobilnost je odrinila na dopust, že jeseni pa pripravljamo nove delavnice za bralce MMC-ja. Na drugi program TV Slovenija se bomo vrnili septembra.

Gregor Prebil