Pri Oplu zaradi prehoda na motorje skupine PSA ogrožena številna delovna mesta

Strategija novega lastnika

2. oktober 2017 ob 14:03

Frankfurt - MMC RTV SLO

Po prevzemu Opla skupine PSA bi lahko sledila ukinitev velikega dela razvoja in proizvodnje nemške znamke. To bi lahko vplivalo na zaposlitev več tisoč proizvodnih delavcev in inženirjev.

Vodja razvoja pri skupini PSA, Gilles La Borgne, je za Automobilwoche povedal, da bodo postopoma začeli uporabljati PSA-jeve platforme in motorje za Oplove modele. Dodal je, da se to ne bo zgodilo "čez noč", temveč v nekaj letih.

Le nekaj dni po nakupu Opla, ki ga je izvedla francoska skupina, so se strokovnjaki obeh podjetij sešli in razpravljali o stanju razvoja motorjev.

Le Borgne je povedal, da vsi motorji skupine PSA ustrezajo zakonskih zahtevam na trgih, kjer so prisotni, in da bodo poskrbeli, da bo tako tudi za Oplove agregate. Ob tem ni razkril, ali in v kakšnem obsegu bodo še uporabljali Oplove motorje. Jasno je, da bo moral Opel občutno povečati učinkovitost na vseh področjih. Dodal je, da bo Opel lahko uporabil izkušnje, ki jih je PSA pridobil s prestrukturiranjem, zato pričakujejo nove sinergije z zamenjavo vsakega modela.

Trenutno so ključna plačila Oplovemu nekdanjemu lastniku General Motorsu za pravice in patente. Francozi se želijo namreč čim prej izogniti plačevanju za licence.

Oplove platforme bodo opuščali

Peter Fintl, direktor oddelka za tehnologije in inovacije v nemški podružnici Francoskega podjetja Altran, ki ponuja storitve razvoja, je povedal, da PSA ne potrebuje Oplove običajne tehnologije. Glede na to, da proizvajalca delujeta v istem razredu, bodo postopoma opuščali Oplove platforme in uvajali PSA-jeve. Toda tu je nekaj priložnosti tudi za Opel, saj bo zanimivo videti, kako se bosta giganta dogovorila glede uporabe General Motorsovega znanja na področju električnih pogonov in gorivnih celic.

Spremembe na področju razvoja in proizvodnje motorjev bi lahko vplivale na razvojni center v Rüsselsheimu in na obrat v Kaiserslauternu v Nemčiji, na obrate v Tychyju na Poljskem, v Szentgotthardu na Madžarskem ter v Aspernu v Avstriji.

Razvoja ne bodo podvajali

Razvoj vseh Oplovih modelov poteka v centru v Rüsselsheimu, v katerega je Opel pred kratkim vložil 210 milijonov evrov, toda po besedah Le Borgnesa razvoja ne bodo podvajali. Ustanovili bodo centre z jasno določenimi nalogami in zadolžitvami, pri čemer niso še določili, katere od teh zadolžitev bodo še naprej v domeni centra v Rüsselsheimu.

Martin Macarol