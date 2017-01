To je Oplov novi X

SUV ofenziva

19. januar 2017 ob 07:42

Rüsselsheim - MMC RTV SLO

Model crossland X predstavlja drugo poglavje Oplove športno terenske ofenzive. Prihaja namreč po mokki X ter pred napovedanim grandlandom X, v hišni modelni paleti pa bo nadomestil merivo.

Prodajne številke kažejo, da športni terenci in različni križanci na to temo predstavljajo najhitreje rastoči avtomobilski segment. Selijo se v nižje razrede, kjer jih še pred kratkim nismo poznali, ter počasi izrivajo nekatere klasične modele, denimo enoprostorce. To smo najprej videli pri Renaultu ter nato pri Peugeotu, temu trendu pa sedaj sledi tudi Opel.

Crossland X bo namreč v modelni paleti nadomestil merivo. Čeprav se po merah zelo približuje mokki X, pa bo namenjen drugim kupcem. Zasnovan je na enaki platformi kot novi peugeot 2008 ter prihajajoči citroën C4 picasso in bo na voljo zgolj s pogonom na sprednji kolesi. Zato se bo na trgu postavil ob bok prav peugeotu 2008 ter renaultu captur, medtem ko lahko mokka X zahvaljujoč štirkolesnemu pogonu tekmuje tudi z nissanom jukom in škodo yeti.

Pri Oplu niso še razkrili podatkov o motorjih, a verjetno si bo vsaj nekatere delil z omenjenima Francozoma

Notranjost se po prostornosti uvršča v vrh razreda. Med drugim ponuja vzdolžno pomično zadnjo klop, prtljažnik pa meri od 410 do 1.255 litrov.

Vse različice bodo serijsko opremljene s sistemom OnStar, med drugim pa bodo na voljo tudi multimedijska naprava Inellikink, ki se razume s sistemoma Apple Carplay in Android Auto, ter brezžično polnjenje za pametne mobilne telefone.

Pri sistemih za varnost in pomoč vozniku velja omeniti kamero Opel Eye s prepoznavanjem prometnih znakov in sistemom za ohranjanje voznega pasu, prepoznavanje peščev s samodejnim zaviranjem v sili, panoramsko kamero za vzvratno s kotom 180 stopinj ter sistem za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu.

Crossland X bo prispel v prodajne salone poleti, večji grandland X pa se mu po pridružil jeseni.

Borut Fakin