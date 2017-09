Tudi otožna glasba lahko pozitivno vpliva na razpoloženje za volanom

Vpliv glasbe na razpoloženje voznikov

23. september 2017 ob 11:57

Köln - MMC RTV SLO

Fordova raziskava je pokazala, da lahko poslušanje žalostnih oziroma otožnih pesmi v avtomobilu na poti v službo pozitivno vpliva na razpoloženje voznika. Po poslušanju pesmi “Sorry” Justina Bieberja, “The winner takes it all” od Abbe ali “Mr. Brightside” od skupine The Killers boste dobre volje še več ur.

To je med drugim pokazala raziskava o vplivu seznama predvajanja pesmi na razpoloženje, ki so jo pri Fordu izvedli v sodelovanju s podjetjem Spotify in newyorško univerzo. V to skupino sta se uvrstili tudi pesmi “Back to Black” Amy Winehouse in “Everybody’s Changing” od Keanu.

Vsem tem pesmim je skupen ritem ter nekakšna otožnost, za katero je raziskava pokazala, da se ji ljudje radi prepustijo na poti v službo.

Izbira glasbe, ki jo želijo poslušati, ko se odpravljajo na obisk k družini, se peljejo na fitnes ali v službo je lahko za nekatere voznike tako pomembna, kot izbira najboljše poti. Pri Fordu pa so želeli bolje razumeti, kako lahko glasba vpliva na razpoloženje, ne le med potjo, temveč tudi v času, ki ji sledi.

Sodelujoči v raziskavi v Franciji, Nemčiji, Italiji, Španiji in Združenem kraljestvu so poslušali skrbno izbrane sezname pesmi z različno energijo in valenco. Razpoloženje voznikov so ugotavljali z vprašalniki pred, po in v urnih intervalih po jutranjih vožnjah.

Pesmi z živahnim ritmom so se najbolj izkazale, toda bolj žalostne, mirne pesmi so bile enako priljubljene kot vesela glasba.

Vse je za nekaj dobro

Strokovnjakinja na področju vpliva glasbe na možgane z newyorške univerze, Amy Belfi je povedala, da so sodelujoči v raziskavi z energično glasbo dobili zagon za dan, ki jih je čakal. Najbolj zanimivo pa je dejstvo, da so tudi žalostne in otožne pesmi imele spodbuden vpliv. Žalostne pesmi lahko vzbudijo pozitivne misli, saj nas lahko denimo spomnijo na težke trenutke, ki smo jih premagali in se od njih nekaj naučili.

Koppel Verma iz podjetja Spotify je na podlagi ugotovitev raziskave razkril, da za zjutraj niso primerne le vesele pesmi. Z analizo seznamov predvajanja jutranjih voznikov so namreč ugotovili, da so številni vsebovali veliko otožnih pesmi. To je pomemben podatek, saj so predhodne raziskave pokazale, da jutranje vožnje predstavljajo pomemben prehodni čas. Te podatke pa je mogoče uporabiti za ustvarjanje razpoloženja za dan, ki je pred nami.

Poslušanje priljubljenih radijskih postaj ali glasbe je pozitivno za vzdušje med vožnjo smo ugotovili že v eni od preteklih oddaj Avtomobilnost. Kot tudi to, da je poslušanje glasne glasbe v avtomobilu nevarno za vožnjo in kaznivo.

Martin Macarol