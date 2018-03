Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Volvo je z modelom XC vstopil v razred kompaktih športnih terencev in prvič osvojil naslov evropski avto leta. Foto: Volvo Dodaj v

V Ženevi razglasili evropski avto leta 2018

Evropski avto leta

6. marec 2018 ob 10:18

Ženeva - MMC RTV SLO

V Ženevi so razglasili zmagovalca izbora Evropski avto leta 2018. Ta naslov je letos osvojil Volvov kompaktni športni terenec XC40.

Žirija, ki jo sestavlja 60 avtomobilskih novinarjev iz 23 evropskih držav, je izbrala najboljši evropski avto leta 2018. Letošnji zmagovalec je volvo XC40. Razglasitev se je tradicionalno odvila v Ženevi, dan pred odprtjem mednarodnega avtomobilskega salona.

Volvov kompaktni športni terenec je prejel 325 točk, s čimer je z lahkoto premagal seat ibizo in BMW serije 5, ki sta se uvrstila na drugo in tretje mesto z 242 oziroma 226 točkami.

Volvo je ta naslov osvojil prvič, zato je bil njegov prvi mož Hakan Samuelsson vidno zadovoljen. Ob tem je povedal, da je ta nagrada prišla ravno ob pravem času, saj Volvo prvič ponuja tri športne terence, ki so na voljo po vsem svetu, XC40 pa bo z vstopom na hitro rastoči trg manjših športnih terencev prispeval k skupni rasti.

XC40 je prvi Volvov model, zasnovan na platformi CMA, ki so jo razvili v sodelovanju z Geelyjem in na kateri bodo sloneli tudi drugi prihajajoči modeli serije 40, vključno z električnimi.

Samuelsson je še dodal, da ima Volvo jasno strategijo rasti, pri čemer želi imeti vodilno mesto na področju varnosti, povezljivosti in elektrifikacije. Model XC40 jasno kaže to usmeritev, odziv kupcev in žirije izbora za Evropski avto leta pa potrjuje, da so Švedi s kitajsko podporo na pravi poti.

Za lovoriko so se v finalu borili še alfa romeo stelvio, audi A8, citroën C3 aircros in kia stinger.

Martin Macarol