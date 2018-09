Poudarki Vinfast pokazal limuzino in športni terenec

Tako športni terenec kot limuzina podjetja Vinfast bosta sodila v premijski razred. Foto: Vinfast

Vietnamski Vinfast pokazal svoja prva modela

11. september 2018 ob 06:49

Hanoj - MMC RTV SLO

Vietnamski avtomobilski proizvajalec Vinfast je razkril podobo svoji prvih dveh modelov. Limuzina in športni terenec bosta prvič nastopila v živo oktobra v Parizu.

Tako limuzina kot športni terenec podjetja Vinfast sta nastala s pomočjo Vietnamcev, in sicer tako, da je v začetni fazi oblikovanja obeh modelov pred enim letom kar 62 tisoč ljudi izbiralo med 20 predlogi večinoma italijanskih oblikovalskih hiš. Na natečaju je bil uspešen ItalDesign, pri čemer pa so za nadaljnji razvoj in končno oblikovanje izbrali studio Pininfarina.

Oba modela, ki naj bi sodila v premijski razred, označuje podobna oblika sprednjega dela z logotipom v obliki črke V na maski ter kromirana letvica, ki povezuje žarometa v tehniki LED.

Limuzino, ki sodi v velikostni razred BMW-ja serije 5, označujeta dolg pokrov motorja ter velika medosna razdalja, medtem ko se športni terenec velikosti BMW-ja X5 ponaša z mišičasto športno podobo.

Za zdaj nimamo še informacij o pogonskih sklopih, pri čemer verjamemo, da jih bo vietnamski proizvajalec razkril ob premieri, 2. oktobra na avtomobilskem salonu v Parizu. Takrat naj bi bili znani tudi imeni obeh modelov.

Pod okriljem giganta

Vinfast sodi pod okrilje giganta VinGroup, ki predstavlja največje vietnamsko zasebno podjetje. Poleg limuzine in športnega terenca razvijajo tudi električne in mestne avtomobile, električne avtobuse ter električne skiroje.

Limuzina in športni terenec naj bi prišla na vietnamski trg proti koncu prihodnjega leta. Pozneje načrtujejo prodajo tudi na drugih trgih. Proizvodnjo bodo krepili postopoma, pri čemer želijo, da bi ta do leta 2025 dosegla 500 tisoč vozil na leto.

Martin Macarol