Video: Prisluhnite, kako zveni slovenska himna v multikulturni preobleki

Zbiranje denarja za otroke beguncev

3. december 2017 ob 17:44,

zadnji poseg: 3. december 2017 ob 19:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na Prešernov rojstni dan je njegova Zdravljica dobila sodobno preobleko - premierno so predstavili videospot, v katerem so priseljenski in slovenski glasbeniki združili moči za dobrodelnost.

V multikulturni priredbi Zdravljice nastopajo številni slovenski in priseljenski glasbeniki ter znani obrazi, kot so igralec in režiser Boris Cavazza, raperski duo Murat in Jose ter slovenska mezzosopranistka Irena Yebuah Tiran. Poleg slovenščine pa je v priredbi moč slišati še španščino in arabščino, pojavi pa se tudi afriški pevski zbor, ki zapoje tradicionalno južnoafriško pesem.

Po besedah režiserja, scenarista in avtorja priredbe Zdravljice Jureta Grahka iz KUD-a Subart gre za aktivistični in prostovoljni projekt z namenom spodbujanja pozitivno naravnanega javnega dialoga o integraciji prebežnikov v slovensko družbo.

Dobrodelnih pet evrov

Režiser pravi, da v Sloveniji ni ugodnega ozračja za sprejemanje ljudi drugih kultur in narodnosti. "Zato je edini način, kako doseči spremembe, ta, da se med seboj spoznamo, saj strah premagaš le, če človeka spoznaš," je prepričan Grahek. Z medijskim projektom zato po njegovih besedah želijo "slovenske državljane spodbuditi k razmišljanju o spajanju kultur kot o pozitivni stvari".

Da bi s projektom lahko dosegli konkretne rezultate, so se povezali s Slovensko filantropijo. Tako se bodo z videospotom vključili v dobrodelno akcijo zbiranja donacij za otroke beguncev. Denar bo namenjen športnim, kulturnim in izobraževalnim dejavnostim otrok.Vsak lahko sodeluje s poslanim SMS-sporočilom z vsebino NARODI5 na 1919 in tako daruje pet evrov.

T. H.