Boris Cavazza, Murat in Jose ter drugi znani obrazi priredili Zdravljico

Projekt za spodbujanje medkulturneg dialoga

23. november 2017 ob 16:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

20 slovenskih in priseljenskih glasbenikov ter nekaj znanih obrazov, kot so Boris Cavazza, Murat in Jose ter Irena Yebuah Tiran so za dobri namen združili svoje moči v videospotu za priredbo Prešernove Zdravljice.

Slovenska filantropija in KUD Subart sta predstavila medijski projekt za spodbujanje medkulturnega dialoga, na katerem so predpremierno predvajali videospot Dobrodelna Zdravljica. Z njim bodo prek sms-donacij zbirali sredstva za pomoč otrokom beguncem pri vključevanju v slovensko družbo.

Po besedah režiserja, scenarista in avtorja priredbe Zdravljice Jureta Grahka iz KUD Subart gre za aktivistični in prostovoljni projekt z namenom spodbujanja pozitivno naravnanega javnega dialoga o integraciji migrantov v slovensko družbo.

Režiser pravi, da v Sloveniji ni ugodne klime za sprejemanje ljudi drugih kultur in narodnosti. "Zato je edini način, kako doseči spremembe, ta, da se med seboj spoznamo, saj strah premagaš le, če človeka spoznaš," je prepričan Grahek. Z medijskim projektom zato po njegovih besedah želijo "slovenske državljane spodbuditi k razmišljanju o spajanju kultur kot o pozitivni stvari".

Pri priredbi Zdravljice so uporabili vseh osem kitic, vendar so jo s Slovenci in priseljenci nekoliko preobrazili, tako da so nekatere njene kitice zapete v drugih jezikih. Prvo in zadnjo kitico pa je recitiral Cavazza.

Da bi s projektom lahko dosegli konkretne rezultate, so se povezali s Slovensko filantropijo. Tako se bodo z videospotom vključili v dobrodelno akcijo zbiranja donacij za otroke beguncev. Denar bo namenjen športnim, kulturnim in izobraževalnim aktivnostim otrok. Vsak lahko sodeluje s poslanim sms-sporočilom z vsebino NARODI5 na 1919 ter tako daruje pet evrov.

Premiera videospota bo 3. decembra v lokalu Pritličje. Napovednik pa si lahko pogledate spodaj.

