Božična skladba Mariah Carey po več kot dvajsetih letih prvič pri vrhu

Nov uspeh za skladbo All I Want For Christmas

19. december 2017 ob 18:11

Los Angeles - MMC RTV SLO

"To je najlepše božično darilo," ni skrivala veselja 47-letna Mariah Carey potem, ko je izvedela, da je njen singel iz leta 1994 All I Want For Christmas Is You prvič pristal med deseterico najbolje predvajanih skladb na lestvici Billboard.

"Hvaležna sem, ker toliko ljudi ceni in obožuje to praznično pesem in tradicijo, čeprav sem mislila, da se to ne bo nikoli zgodilo," je komentirala dosežek pevka. "Uspeh" je prišel natanko 23 let po izdaji singla. Njena skladba je iz enajstega mesta ta teden skočila na deveto. Na vrhu pa je še vedno plod sodelovanja med Edom Sheeranom in Beyoncé skladba Perfect.

"Kot avtorica skladb se počutim zelo ponosna, da je skladba pristal med desetimi najbolje predvajanimi na lestvici Billboarda. Nikoli si nisem mislila, da se bomo kdaj pogovarjali o tem. Res sem hvaležna vem," je nadaljevala Careyjeva.

Ob tem je razložila, da je še posebej ponosna na to skladbo, saj jo je že kot otrok ustvarila na svoji mali klaviaturi znamke Casio: "To je ena izmed mojih najljubših skladb v karieri." Prav tako pa je dodala, da se veseli turneje, ki je pred njo. V sklopu te bo obiskala Las Vegas, Melbourne in Sydney.

Omenjena skladba je sicer leta 1994 pristala na prvem mestu glasbene lestvice v Veliki Britaniji, toda nikoli se ni pojavila med prvo deseterico v Združenih državah Amerike. To pa zato, ker ob izdaji skladba ni bila označena kot komercialno dosegljiv singel. Leta 1998 so se pravila za razvrščanje skladb na lestvico spremenila - začeli so upoštevati tudi število, kolikokrat je bila določena skladba pretočena s strani digitalnih ponudnikov glasbe.

A čeprav je to ena izmed redkih praznično obarvanih skladb, ki je pristala med deseterico, v oči bolj bode podatek, da je to že 28. uspešnica Careyjeve, ki je pristala med deseterico v njeni karieri. Trenutno zaseda peto mesto med izvajalci, ki se lahko pohvalijo, da so imeli največkrat svoje single med prvo deseterico lestvice Billboard (na vrhu te lestvice je kraljica popa Madonna). Tik pred Eltonom Johnom in Janet Jackson.

