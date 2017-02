Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Little Mix so se razveselile brita za singel leta. Foto: Reuters Robbie Williams vzdržuje status popikone na Otoku, čeprav že leta živi onstran luže, v LA-ju. Foto: Reuters Med nastopom Chrisa Martina v spomin Georgea Michaela so se občinstvu orosile oči. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Briti: dvojno slavje Bowieja in druge "dobre stvari"

Pozornost usmerjena v predstavnike manjših

23. februar 2017 ob 12:40,

zadnji poseg: 23. februar 2017 ob 12:45

London - MMC RTV SLO/STA

V Londonu so v sredo podelili glasbene nagrade brit, dva kipca so posthumno dodelili Davidu Bowieju: za najboljšega britanskega izvajalca in najboljši album (Blackstar).

Bowie je prvi glasbenik, ki mu je bila posmrtno dodeljena nagrada brit. Za nagrado za najboljšega izvajalca je prikrajšal glasbenika Skepto in Michaela Kiwanuko. Bowiejevo nagrado je prevzel njegov sin, režiser Duncan Jones. Namenil jo je vsem posebnežem, ki jih je Bowie opeval v pesmi Kooks. To pesem mu je sicer oče posvetil ob rojstvu leta 1971.

Letošnja prireditev je minila v žalostnih tonih, posvečenih pokojnemu Georgeu Michaelu. Z nastopi so se mu poklonili Bowiejev kolega Andrew Ridgeley in pop duo Pepsi & Shirlie, frontman skupine Coldplay Chris Martin pa je izvedel Michaelovo pesem A Different Corner. S posebnim videom so se poklonili tudi prav tako lani preminulima Leonardu Cohenu in Princeu.

Coldplay so sicer izgubili v igri za brit za najboljši single, ki je pripadel skladbi Shout Out To My Ex skupine Little Mix, nagrado za najboljšo britansko skupino pa so prejeli The 1975 iz Manchestra.

Nagrado za najuspešnejši preboj so namenili pevcu in tekstopiscu, poznanem kot Rag'n'Bone Man, skupina One Direction je prejela nagrado za najboljši britanski video leta – History, nagrado za svetovni uspeh pa je odnesla Adele.

Nagrado za najuspešnejšo mednarodno izvajalko je prejela Beyonce, za najboljšo mednarodno skupino pa zasedba v hiphopu A Tribe Called Quest. Slovesnost se je sklenila z nastopom Robbieja Williamsa, ki je bil razglašen za ikono leta.

Letos so na Britih želeli več pozornosti nameniti glasbenikom, ki so pripadniki manjšin. Tako so nagrado za najboljšega mednarodnega izvajalca podelili enemu trenutno najuspešnejših raperjev Draku, ki je ob nedavnem prejetju dveh grammyjev povedal, da ga zaradi barve kože radi popredalčkajo. Brit za najboljšo izvajalko je, morda tudi v duhu sprejemanja, odnesla Škotinja, ki ima očeta iz Zambije, Emeli Sande.

Bolj raznovrsten nabor nagrajencev je pohvalil tudi Skepta, ki je lani kritiziral prireditev. "Letos je neverjetno, same dobre stvari," je izjavil za BBC.

A. K.