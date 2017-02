Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Omar Naber je v finalu dobil največ točk strokovne žirije, ki mu je skupaj podelila 64 točk. Gledalci so mu namenili 60 točk in ga s tem po glasovih občinstva postavili na drugo mesto - v tej kategoriji sta z 72 točkami slavila BQL, ki pa sta bila po glasovih strokovne žirije na četrtem mestu, kar je bilo skupno dovolj za drugo mesto. Foto: Jani Ugrin Poslušalce in gledalce sta najbolj prepričala BQL - tudi nesporna zmagovalca po številu ogledov nastopa v predizboru na portalu YouTube. Foto: Jani Ugrin Po drugem mestu je Raiven letos končala na tretjem. Foto: Jani Ugrin Tako strokovno žirijo kot gledalce in poslušalce pa je prepričala tudi pesem Nuške Drašček. Foto: Jani Ugrin Pred pragom uvrstitve v finale je v prvem predizboru ostala Lea Sirk. Foto: Jani Ugrin ... v drugem pa INI SHAI. Foto: Jani Ugrin Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Čestitke nastopajočih Omarju oz. kako so se delili glasovi na Emi

Razkrivamo glasove strokovnih žirij

25. februar 2017 ob 13:14,

zadnji poseg: 25. februar 2017 ob 13:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

Odgovor je jasen: novi/stari potnik na izbor za pesem Evrovizije je Omar Naber. Prepričljivo je osvojil srca strokovne žirije, občinstva in tudi sotrpinov na Gospodarskem razstavišču.

Solz po razglasitvi zmagovalca tokrat ni bilo: ne tistih sreče kot tudi ne žalosti. Nastopajoči so v en dih ponavljali, da je zmaga odšla v prave roke. "Hvaležna sva vsem, ki so glasovali za naju. Vidi se, da imava veliko podpore med ljudmi, kar nama največ pomeni - več kot kakršna koli zmaga," je povedal Anej Piletič - član dua BQL, ki sta osvojila srca gledalcev in poslušalcev. Ti so jim namreč namenili največ glasov, takoj po Naberju.

"Strokovna komisija je bila poštena. Vokalno je Omar - kot je bilo videti - bolje izdelal svoj nastop in so glasovali, kot so. Se pa zahvaljujeva še enkrat vsem gledalcem in poslušalcem," je dodal Anejev brat Rok Piletič.

Zadovoljna z nastopom je bila tudi - letos tretjeuvrščena - Raiven. "Zelo sem vesela, da se je ta nastop iztekel tako, kot se je moral. Polfinalni nastop ni bil tako dober, kot bi moral biti. Ampak ko sem v finalu prišla z odra, mi je bilo vseeno, če zmagam ali ne, samo da je žarelo (smeh). Čestitam Omarju. Je vrhunski pevec. In na Emi je delal prav obratno, kot sem jaz: predstavil se je brez cirkusa, v ospredju je bil samo on," je po razglasitvi povedala 20-letna pevka in harfistka.

Podobno zadovoljna je bila tudi Nuška Drašček. "Zelo sem vesela, da sem bila del letošnje Eme. Bil je pravi spektakel. Priznam, če bi bila med gledalci, bi se težko odločila, koga bi izbrala. Vsaka pesem je imela svojo zgodbo, svoj slog. Kar je super. Zelo sem vesela za Omarja in zelo mu privoščim. Zelo ga imam rada kot izvajalca in mislim, da nam lahko veliko prinese na Evroviziji. Držim zanj fige v Kijevu," je povedala Draščkova.

Za glasove občinstva pa se je po koncu zahvaljevala tudi Nika Zorjan. "Hvala vsem, ki ste glasovali zame in držali pesti. Ne glede na izid sem zelo vesela, da sem bila del tako velikega spektakla in da sem imela čast, da delim z drugimi izvajalci tako velik oder. Res sem uživala na odru in upam, da so ljudje to začutili," je povedala Zorjanova.

Hkrati pa je delila tudi besede hvale o zmagovalcu. "Omarja obožujem že od malega. Kot najstnica sem bila noro zaljubljena vanj. Zdaj imam že resnega fanta, tako da to odpade (smeh). Drugače pa ga imam za najboljšega moškega pevca v Sloveniji. In zasluženo je zmagal," je še povedala Zorjanova.

Dvoboj moških solistov je tako pripadel Naberju. "Kaj naj rečem za svoj nastop?! Očitno nisem bil dovolj dober (smeh). Ljudje so glasovali tako, kot so. Hvala vsem tistim, ki so glasovali zame. Poraz je treba sprejeti, kot se spodobi. Malo sem razočaran, saj smo vsi. Vsi bodo rekli: saj je dobra promocija. Kar je tudi res," je povedal Tim Kores. "Vse čestitke Omarju. Ne vem, kaj naj rečem drugega. Zasluženo je zmagal. Podpiral ga bom, ker je naš. Halo!"

Naberju pa so čestitali tudi člani skupin Sell Out in KiNG FOO. "Naš cilj je bil, da se predstavimo širšemu občinstvu, kar smo naredili. Veliko igramo v živo in to je bila za nas čudovita izkušnja. Sem pa zelo vesel za Omarja. Ima pesem, ki se je mogoče dotaknila tako strokovne žirije kot nestroke ... Ker se je predstavil s klasično balado. In res mu privoščim zmago," je povedal Rok Golob iz skupine KiNG FOO.

Naber bo tako še drugič zastopal Slovenijo na izboru za Evrovizijo - kar je do zdaj uspelo le Darji Švajger. Hkrati pa bo prvi slovenski predstavnik, ki bo nastopil na Evroviziji, ki bo potekala v istem mestu - torej Kijevu. Predstavil se bo v prvem predizboru 9. maja.

Spodaj si lahko pogledate, kako so gledalci in poslušalci ter strokovna žirija glasovali v predizborih in finalu.

Prvi predizbor:

Mesto Telefonsko glasovanje Strokovna žirija 1. Omar Naber Omar Naber 2. Sell Out KiNG FOO 3. Tosca Beat Nika Zorjan 4. Nika Zorjan Lea Sirk 5. Lea Sirk Tosca Beat 6. Alya Alya 7. Zala Zala 8. KiNG FOO Sell Out

Drugi predizbor:

Mesto Telefonsko glasovanje Strokovna žirija 1. BQL Nuška Drašček 2. Nuška Drašček Tim Kores 3. Raiven BQL 4. Tim Kores Raiven 5. INA SHAI INA SHAI 6. Kataya & Duncan Kamakana Clemens 7. United Pandaz & Arsello feat. Alex Volasko United Pandaz & Arsello feat. Alex Volasko 8. Clemens Kataya & Duncan Kamakana

Oba predizbora:

Člani strokovne žirije v predizborih: Martin Štibernik, Alenka Godec, Rebeka Dremelj, Patrik Greblo, Eva Boto, Jernej Dirnbek, Anika Horvat

Finale:



Člani strokovnih žirij v finalu: 12 točk 01 Ljubljana Martin Štibernik, Alenka Godec, Aleš Klinar BQL 02 Maribor Eva Boto, Bilbi, Primož Štorman Omar Naber 03 Celje ManuElla, Matic Jere, Sanja Mlinar Marin Omar Naber 04 Kranj Manca Izmajlova, Darja Švajger, Tina Marinšek Omar Naber 05 Koper Anika Horvat, Andrea F, Štefica Stipančević - Steffy Omar Naber 07 Novo mesto Gašper Rifelj, Tomislav Jovanović - Tokac, Ivo Rimc Raiven

Klavdija Kopina