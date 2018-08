Foto: Glasbeni poklon Arethi Franklin pred pogrebom v Detroitu

"Poklon ljudski kraljici"

31. avgust 2018 ob 11:33

Detroit - MMC RTV SLO

Več kot 40 glasbenikov, med njimi tudi Johnny Gill in Dee Dee Bridgewater, se je z glasbenimi nastopi v amfiteatru v Detroitu poklonilo pokojni legendi soula Arethi Franklin.

"Poklon ljudski kraljici", kot so poimenovali koncert, je vključeval nastope Angie Stone, Keitha Washingtona in The Four Tops, Jennifer Lewis pa je nastopila s posebno skladbo, ki jo je napisala prav za Franklinovo.

Koncert so sklenili vsi skupaj s pesmijo Respect, brezplačne vstopnice za koncert pa so pošle v zgolj nekaj minutah po tem, ko so bile na voljo na spletu.

"Pogrešali jo bomo. Bila je najboljša pevka na svetu," je med svojim nastopom dejala glasbenica Patti LaBelle. Medtem ko je pela, so se na projekciji za njo vrtele fotografije Franklinove z najrazličnejšimi glasbeniki in znanimi osebami, od Eltona Johna in Mariah Carey do Oprah Winfrey in Billa ter Hillary Clinton.

Nischelle Turner je pred nastopom za Entertainment Tonight pojasnila, da takoj ko je dobila klic družine, ni bilo več dvoma. "Sicer sem imela na sporedu nekatere druge zadeve, a ko me je njena družina poklicala za ta nastop, sem bila počaščena." Dodala je, da je koncert namenjen praznovanju tega, kako izjemna je bila Aretha. "Vredna je tega, da praznujemo življenje in glasbo. Moram se pokloniti kraljici!"

Pogreb, ki bo v petek zjutraj po ameriškem času, pa bo v ožjem krogu, saj se ga bodo lahko udeležili zgolj tisti s povabilom. Na pogrebu naj bi bilo po poročanju tujih medijev kar nekaj znanih obrazov, med drugim nekdanji ameriški predsednik Clinton, Steve Wonder, Ariana Grande, Jennifer Hudson in drugi. Barack Obama se pogreba ne bo mogel udeležiti, a je napisal posebno pismo, ki ga bo zbranim prebral Al Sharpton.

P. B.