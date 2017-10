Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Parov Stelar so se vrnili v Slovenijo in z njo tudi pevka slovenskih korenin Cleo Panther. Foto: Sandi Fišer Parov Stelar smo lahko videli pred šestimi leti v ljubljanskem Kinu Šiška. V malce okrnjeni postavi pa so obiskali tudi festival Schengenfest leta 2012. Foto: Sandi Fišer Repertoar Parov Stelar: - Intro / Hit Me

- I Need Love

- Clap Your Hands

- Josephine

- Cuba Libre

- Catgroove

- Berlin Shuffle / Djangos Revenge

- Speed Demon

- Mama Talking

- The Ride

- Demon Dance

- Invisible Girl

- Grandpa's Groove

- Mojo Radio Gang

- All Night

- Nosferatu

- Baska Brothers

- Booty Swing

- Libella Swing Zbrane so zabavali člani skupine Manouche. Foto: Sandi Fišer

Foto in video: Vročica sobotne noči s Parov Stelar in slovenskim pridihom

Vrnitev Parov Stelar v Slovenijo

22. oktober 2017 ob 16:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Minilo je šest let. Vesela sem, da smo nazaj," je v imenu Parov Stelar nagovorila okoli 3.000 obiskovalcev, kot so jih našteli organizatorji, pevka Cleo Panther - nepogrešljivi člen skupine ob boku producenta Marcusa Fűrederja.

Avstrijski mojstri plesnih zabav so bili tokrat del celovečernega koncertno-plesnega elektro-swing dogodka, kakor so ga oglaševali organizatorji. Ti so dogajanje postavili na Gospodarsko razstavišče - v dvorano, kjer so številne generacije brucev zbirale spomine na začetke študentskih zabav. Pogled na sinočnje plesišče je bil malce drugačen, saj so ga okupirali malce starejši ljubitelji plesnih ritmov, ki jih je morda malce nenavadno najprej ogreval s svojim uro trajajočim setom dižej Mike Vale. Organizatorji so dogodek zastavili tako, da so v primerjavi s podobnimi dogodki didžeja postavili pred osrednjimi izvajalci večera. Minute do prihoda prvih zvezd večera ob pol polnoči pa so krajšali člani slovenske zasedbe Manouche.

Robi Pikl, Petra Trobec, Krešimir Tomac in Luka Ipavec so na oder stopili že ob 22. uri in "lovili svojo minutažo", kakor je nekajkrat poudaril Pikl. "A 'reklc' odpet ali zapet," je spraševal Pikl preden so se Manouche sprehodili po svojem železnem repertoarju, kjer niso izostale skladbe, kot so Bi šla naprej, Kje si lubi, Med zvezde in nazaj, Resnična romansa, Men si fensi (Djasta Djigolow), Getsbi, Ženske ženske, Superfajn, Me ljubiš kej, Konec tedna in Fantastiko. "Da ne bomo pozabili, da smo tu v službi swinga," je izpostavil v enem izmed nagovorov Pikl.

Po skoraj 40 minutah čakanja, kot je minilo od trenutka, ko so se Manouche poslovili od zbranih, je glasba iz zvočnikov utihnila. Nastala je tišina in temo na odru je v vsej svoji svetlobi zasvetila konstrukcija na njem. "Živijo, Ljubljana," je v slovenščini nagovorila zbrane pevka Cleo. Ta je, kot je poudarila na koncertu, velik del otroštva preživela v Sloveniji. V Mariboru. In s tem zbudila štajerski del obiskovalcev v Gospodarskem razstavišču, ki so glasno pozdravili njen nagovor.

Avstrijski prvaki zabav s slovenskim pridihom

"Tu je tudi moja sestrična, tako da je ta koncert družinsko srečanje. Prvič je na koncertu, pa poglejmo, kaj si bo mislila o njem," je še dodala Cleo pred skladbo Josephine. Parov Stelar svoj nastop gradijo na dramaturgiji - tako z repertoarjem kot s posamičnimi skladbami. Ogrevanje tako prepustijo zvokom saksofona in kitare, medtem ko je vrhunec rezerviran za "beate" Fűrederja. Tako so zaslovensko občinstvo pripravili prerez njihovih največjih uspešnic, na čelu z All Night, Booty Swing in za sam zaključek Libella Swing.

Precej manj so prišli na svoj račun ljubitelji z zadnjega albuma The Burning Spider, po katerem so Parov Stelar tudi poimenovali turnejo, ki jih je pripeljala nazaj v Ljubljano. Saj so z njega predstavili zgolj skladbo Cuba Libre.

Vse oči usmerjene na Cleo

Posebni pečat nastopom daje prav Cleo s svojim markantmi glasom, ki na trenutke spominja na barvo Nike Perunović iz skupine Patetico, spet v drugem trenutku postreže z vzkliki "speak, speak, speak!" s precej globljim glasom. Prav njen vokal je tisti povezovalni člen med vložki saksofona in pihal in Fűrederjevimi ritmi, ki skupaj tvorijo zmesi swinga, džeza, kabareta, šansona in seveda elektronike. In ko je bilo Gospodarsko razstavišče popolnoma razgreto, je sledilo zgolj slovo: "Hvala lepa, da ste vsi prišli." In luči na odru so se okoli ene ure zjutraj ugasnile. Plesna zabava je ostala brez podaljškov.

Več utrinkov s koncerta si lahko pogledate spodaj.

Klavdija Kopina, foto: Sandi Fišer