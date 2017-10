Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Iz zapora je bil po štirih letih izpuščen leta 2007. Foto: Reuters Marie Trintignant je prihajala iz filmske družine, imela pa je zelo pestro igralsko kariero. Foto: Reuters Po smrti se je Trintignantovi poklonilo ogromno oboževalcev. Foto: Reuters Nujno medicinsko pomoč naj bi poklical šele več ur po zadanih udarcih. Foto: Reuters Sorodne novice Protagonist Hanekejeve Ljubezni oder odstopa mlajšim Dodaj v

"Ker je umoril Marie Trintignant, nima pravice biti na naslovnici"

Odziv na naslovnico, ki se javnosti zdi sporna

18. oktober 2017 ob 15:53

Pariz - MMC RTV SLO

Enega vodilnih francoskih glasbenih časopisov so kritiki ostro napadli, saj je uredništvo mesto na naslovnici namenilo rokerju Bertrandu Cantatu, ki je leta 2003 do smrti pretepel svoje dekle, igralko Marie Trintigant.

Predstavniki časopisa so se na fotografijo, ki je naslovnico revije krasila prejšnji teden, odzvali v izjavi. Zapisali so, da njihova odločitev ni nujno sporna, izrazili pa so tudi iskreno sožalje tistim, ki so bili zaradi izbire morda prizadeti.

Na drugi strani se je francoska izdaja revije Elle Trinitignantovi poklonila s posebnim člankom, ki so ga naslovili V imenu Marie, takoj pod naslovom pa zapisali, da so besede članka namenjene čisto vsem ženskam, ki so bile žrtve nasilja moških, poroča BBC.

V zaporu odslužil štiri leta

Cantat je bil iz zapora s pogojno kaznijo izpuščen leta 2007, predtem je odslužil štiri od osmih let kazni, v zadnjem času pa se močno trudi, da bi njegova kariera z novo studijsko ploščo dobila ponoven zagon. Sicer je znano, da je svojo partnerko močno pretepel, nato pa naj bi celo čakal več ur, preden je poklical reševalce.

Les Inrockuptibles v izjavi pojasnjujejo, da Cantatovo kariero spremljajo že od 80. let prejšnjega stoletja, svojo odločitev pa so želeli upravičiti tudi s tem, da trdijo, da so s prispevkom v reviji naslovili mnoge sporne težave, kot denimo, ali ima Cantat, potem ko je Marie Trintignant ubil z lasnimi pestmi, sploh še pravico do javnega življenja. V izjavi dodajajo še, da novinarstvo ne predstavlja le pozitivnega in negativnega v črno-belem smislu. "Njegova zgodba je del Les Inrockuptibles že od osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je deloval v skupini, in jo je nemogoče ignorirati."

Nekateri uporabniki družbenega omrežja Twitter so potezo označili za ogabno, spet drugi so zapisali, da bi se uredništvo moralo opravičiti družini Trintigantove.

Poklonili so se ji v reviji Elle

Sporna izbira naslovnice časovno sovpada s škandalom okrog Harveyja Weinsteina, ki je obtožen mnogih spolnih napadov žensk, v zadnjem času pa je kar nekaj prahu dvignil tudi v Franciji. Tako je v ponedeljek ministrica za enakopravnost Marlène Schiappa napovedala nove načrte, s katerimi bi poskušali preprečevati spolno nasilje.

"Marie, nikoli te ne bomo pozabili. Za kaj takšnega bo potrebnega še kaj več kot promocija Bertranda Cantata v medijih," so zapisali v članku revije Elle. Med drugim pa so zapisali tudi, da je Trintignantova postala simbol vseh žensk, ki jih zaznamuje nasilje moških - vseh 216 tisoč, ki so v letu 2016 v Franciji prijavile nasilje, vseh 33, ki vsak dan podajo prijavo o spolnem nasilju in vseh tistih 123 Francozinj, ki so v letu 2016 zaradi partnerjevega nasilja umrle.

Marie Trintignant, rojena leta 1962 v Parizu, je bila iz filmske družine. Že s štirimi leti je z očetom, slavnim francoskim igralcem Jeanom-Louisom Trintignantom, nastopila v filmu Ljubezen moja, ljubezen moja, ki ga je režirala njena mati Nadine. Ona je tudi režirala film o francoski pisateljici Colette, za katerega sta skupaj s hčerko napisali scenarij. Pozneje je v bogati filmski karieri nastopila v skoraj 50 filmih, med drugim tudi v Les Apprentis, Betty, Cible emouvante, Comme elle respire, Promenons-nous dans les bois, Le Prince du Pacifique, Harrison's Flowersin Les Marmottes.

French mag The Inrockuptibles has disgustingly put Betrand Cantat on their cover. This man killed partner, actress Marie Trintignant in 2003 pic.twitter.com/OenaxoNXHa — Another Gaze (@anothergaze) October 17, 2017

P. B.