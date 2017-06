Phil Collins po nesreči v hotelski sobi dobro okreva

Pri padcu si je poškodoval obraz

10. junij 2017 ob 14:44

London - MMC RTV SLO

66-letni glasbenik je nastopati prenehal že pred dobrim desetletjem, zdaj pa se je spet pojavil na turneji Not Dead Yet (Nisem še mrtev), ki jo je bil primoran začasno prekiniti.

Pevec, ki ga tudi sicer pesti precej zdravstvenih težav, je zgolj po tednu koncertiranja v hotelski sobi padel, a zdaj že dobro okreva in se bo kmalu vrnil na odre. Po koncertu v Royal Albert Hallu v Londonu mu je na poti do kopalnice spodrsnilo, udaril se je v stol in dobil globoko rano na obrazu.

V uradni izjavi so njegovi predstavniki zapisali, da glasbenik okreva zaradi operacije hrbtenice, ki jo je imel pred časom in zaradi nje težko hodi. Pri hoji si mora že dlje časa pomagati s palico. "Phil se iskreno opravičuje in zahvaljuje svojim oboževalcem. Imel je fantastičen teden, saj je po 10 letih znova stal na odru. Oboževalcem se ne more dovolj zahvaliti za topel sprejem in komaj čaka, da se bo lahko vrnil," so zapisali.

Njegova 28-letna hči Lilly Collins je sporočila, da oče dobro okreva. Na oder naj bi se vrnil že v nedeljo v Nemčiji, odpovedana koncerta pa so prestavili na november, še poroča BBC.

V zadnjih letih se je spopadal s kar nekaj zdravstvenimi težavami zaradi poškodb hrbtenice in stopal, ki so rezultat več desetletij igranja bobnov, poleg tega pa je izgubil tudi sluh v levem ušesu. Lani je za ameriški tabloid People pojasnil, da najverjetneje nikoli več ne bo sposoben igrati bobnov. "Leva roka se je spremenila – gre za živčno zadevo. Operacija hrbtenice je potekala brez zapletov, a ko sem okreval, sem padel in si zlomil nogo. Ko sem prestal operacijo noge, sem ponovno padel in si zdrobil drug del iste noge. Desnega stopala zdaj ne čutim," je takrat dejal.

P. B.