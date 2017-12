Scorpionsov še ne bo v Stožice, torkov koncert je prestavljen

Nov datum bo objavljen v prihodnjih dneh

3. december 2017 ob 19:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Koncert skupine Scorpions, ki je bil v ljubljanski areni Stožice napovedan za torek, 5. decembra, je prestavljen, so sporočili organizatorji.

Pojasnili so, da že kupljene vstopnice ostanejo veljavne za nov datum, ki bo objavljen v prihodnjih dneh, obenem pa se opravičujejo za morebitne nevšečnosti in se zahvaljujejo za za razumevanje.

Nemška veteranska zasedba bi se morala prihodnji teden v Sloveniji ustaviti v okviru svetovne turneje, ki so jo poimenovali po svojem najuspešnejšem albumu - Crazy World.

Pevec skupine Klaus Meine je o turneji, ki se je jeseni začela čez lužo, povedal: "Ko smo ob koncu hladne vojne leta 1991 izdali album Crazy World, je bilo kljub napetim razmeram v zraku čutiti upanje in vero v mirnejšo prihodnost. 26 let pozneje se razmere še vedno zaostrujejo, svet je vsak dan bolj nor, zato je Crazy World primeren moto za našo prihajajočo turnejo."

Prvo ploščo Lonesome Crow so Scorpions izdali daljnega leta 1972, veliki komercialni uspeh pa doživeli na začetku osemdesetih let, ko je izšla plošča Love At First Sting (1984) z uspešnicama Rocking Like A Hurricane in Still Loving You. V kolektivno zavest in v glasbeno zgodovino pa so se vpisali leta 1991 z albumom Crazy World in balado Wind of change, svojevrstno himno takratnim političnim spremembam v Evropi, ki pri mnogih še vedno sproža nostalgijo in navdušenje.

Od takrat so izdali še sedem studijskih plošč (skupno osemnajst) in uspeli ohraniti trdno skupnost oboževalcev. Na svoji dolgoletni glasbeni poti so prodali več kot 100 milijonov plošč in pred polnimi koncertnimi dvoranami nastopali na vseh celinah sveta.

T. H.