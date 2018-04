Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Headless Chickens med nastopom leta 2008. Foto: Wikipedia Dodaj v

Skupina na podelitvi nagrad po odru potresla pepel umrlega člana

Grant Fell je umrl januarja

18. april 2018 ob 09:26

Auckland - MMC RTV SLO

Podelitev novozelandskih glasbenih nagrad taite nas ne bi zanimala, če se ne bi zgodilo nekaj nenavadnega - člani skupine Headless Chickens so ob prevzemu nagrade po odru potresli pepel preminulega člana skupine.

Zasedba je bila nagrajena v kategoriji "album, ki je postal klasika". Prislužili so si jo za svoj izdelek iz ltea 1987 z naslovom Stunt Clown.

Ko so glasbeniki prišli na oder, je eden izmed članov iz žepa vzel stekleničko, vzel iz nje posmrtne ostanke člana skupine Granta Fella, ki je zaradi raka umrl januarja, in jih potresel po odru. Mnogi v dvorani so bili šokirani, prav tako voditelj prireditve Alex Behan, ki je dejal: "Brez dvoma je bil to eden najbolj nenavadnih dogodkov v moji karieri. Chris Matthews je po odru potresel pepel, na katerem je skupina nato tudi hodila med nastopom. Ko sem spet prišel na oder jaz, nisem vedel, kaj naj storim, saj nisem želel prekršiti pravil vedenja v takem primeru. Bil je res čuden trenutek," je dejal po poročanju Guardiana.

"Preveč bizarno"

Da je bilo dejanje neprimerno in brezčutno, se strinja tudi glasbenica Moana Maniapoto, ki je vse skupaj spremljala iz dvorane: "Ni dvoma, vsi imamo radi Headless Chickens. A težko verjamem, da se komur koli, ki je odraščal na Novi Zelandiji, kaj takega zdi primerno. Meni se je zdelo nespoštljivo do vseh navzočih in čisto preveč bizarno."

A skupina zagovarja svoje dejanje. Član zasedbe Rupert E. Taylor je dejal: "Zame je bil to čaroben trenutek. Grant Fell je bil z nami na odru, tudi če ga ni več med nami. Trenutka ne bom pozabil. Pepel sem si dal na obraz in si ga posul po obleki. Skupaj smo živeli, skupaj dihali, vse smo počeli skupaj. Zato nam je bilo zelo pomembno, da je bil tudi tokrat z nami na odru."

Nagrade taite veljajo za najpomembnejše glasbene nagrade v državi. Imenujejo se po novozelandskem glasbenem novinarju Dylanu Taitu, ki je umrl leta 2003.

A. P. J.