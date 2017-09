Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Zaenkrat med njima ni nič resnega, se pa redno dobivata, pravijo poznavalci losangeleškega družabnega življenja. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Blake Griffin uživa v samskem stanu, zabava se s Kendall Jenner

Julija razdrl zaroko z Brynn Cameron

9. september 2017 ob 11:04,

zadnji poseg: 9. september 2017 ob 11:10

Los Angeles - MMC RTV SLO

Kot poročajo ameriški tabloidi, je na obzorju nov manekensko-športni parček: aktualna "simpatija" članice klana Kardashian Kendall Jenner naj bi bil zvezdnik NBA-ja Blake Griffin.

Kot je neomenovani vir potrdil za Us Weekly, se 21-letna manekenka in 28-letni košarkar moštva LA Clippers redno dobivata, v zadnjih tednih so ju večkrat opazili skupaj v javnosti.

Griffin se je julija razšel z zaročenko Brynn Cameron, s katero imata dva mala otroka (sin Ford ima štiri leta, hči Finley pa še ni praznovala prvega rojstnega dne) a brez hude krvi in si še naprej v prijateljskem duhu delita starševske obveznosti.

Jennerjevo že nekaj časa povezujejo z raperjem ASAP Rockyjem, a menda nikoli nista izključevala možnosti videvanja drugih ljudi, pravijo dobro obveščeni, saj on "ni tip za resno zvezo". Pri tabloidu People so navajali celo, da se Kendall trenutno videva kar z obema, tako z Rockyjem kot Blakeom.

Kot dodajajo poznavalci družabnega življenja v LA-ju, bi bilo prehitro sklepati, da bo nova romanca prerasla v kaj resnega, se pa Kendall in Blake "veliko družita in dobro zabavata skupaj".

Kendall ni prva članica omenjenega resničnostnega klana, ki jo povezujejo s kakim (nekdanjim) članom ekipe Clippersov: njena starejša polsestra Khloe je bila poročena z Lamarjem Odomom, ki ima z Griffinom skupno tudi višino 208 cm, a se je njun zakon klavrno končal.

A. K.