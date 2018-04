Bono za humanitarno delo prejel Bushevo častno medaljo

Priznanje za boj proti revščini in boleznim

21. april 2018 ob 09:45

Dallas - MMC RTV SLO

Rock zvezdnik Bono je kot prvi prejel častno medaljo predsedniškega centra Georgea W. Busha. Organizacija namerava posameznikom, ki spreminjajo svet, medalje podeljevati vsako leto.

V predsedniškem centru Georgea W. Busha v Teksasu, ki obsega predsedniško knjižnico, muzej in prostore Busheve fundacije, je v četrtek potekala prva podelitev častnih medalj za posebne dosežke. Kot prvega je predsedniški center počastil glasbenika Bona, pevca legendarne irske skupine U2, in sicer za njegov humanitarni boj proti revščini in boleznim med ranljivejšimi deli prebivalstva.

Irski zvezdnik je na podelitvi pohvalil prizadevanja Busha, ameriškega kongresa in davkoplačevalcev za napredek v boju proti aidsu med socialno ogroženim prebivalstvom ZDA. Ob tem je opozoril, da je boj nepredvidljiv in še zdaleč ni zaključen. Komentiral je tudi delo Trumpove administracije in dejal, da bi se stvari hitro lahko "obrnile v nasprotno smer".

Bono je ob tem Američane pozval, da morajo biti v boju za reševanje življenj zelo trmasti in odločni.

M. Z.