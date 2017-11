"Borat" sporoča Čehom: Jaz bom plačal kazni za mankini

Kazahstan ne ve, kaj bi z Boratom

21. november 2017 ob 13:09

London - MMC RTV SLO

Se spomnite incidenta, ko so šest Čehov v Kazahstanu prijeli, ker so nosili mankini? Zaplet je dobil nadaljevanje, saj se je oglasil igralec Sacha Baron Cohen, ki je v filmu Borat prvi oblekel omenjene kopalke.

Tudi Baron Cohen je očitno prebral novico o tem, da so v kazahstanski prestolnici Astana prejšnji teden aretirali radožive Čehe in jim zaradi neprimernega vedenja naložili plačilo 22.500 tengejev (57 evrov) kazni. Britanski igralec je na Facebooku zapisal: "Sporočilo za moje češke prijatelje, ki so jih aretirali: pošljite mi vaše podatke in dokaz, da ste bili res tam. Jaz bom plačal vašo kazen." Za to priložnost je ustvaril tudi poseben elektronski naslov: arrestedforwearingyourmankini@gmail.com.

Mankini je postal tarča posmeha, ko se je vanj prvi oblekel Borat, izmišljeni kazahstanski televizijski voditelj v istoimenski filmski uspešnici, ki ga je upodobil omenjeni britanski komik. Film, ki je bil posnet leta 2006 in je zaslužil kar 261 milijonov dolarjev po vsem svetu, prikazuje kazahstanskega novinarja Borata Sagdiyeva, ki iz rodnega Kazahstana odpotuje v Ameriko, da bi o njej posnel dokumentarec in se naučil pomembnih lekcij o tamkajšnjih ljudeh in kulturi.

Borat - ponos ali sramota za državo?

Borat sicer v državi v osrednji Aziji ostaja sporen lik. Kazahstan je film takoj po začetku predvajanja po svetu na domačem ozemlju prepovedal, nemogoče ga je dobiti tudi na DVD-jih. Oblasti v Astani so Baronu Cohenu celo zagrozile s tožbo, saj so trdile, da film državo predstavlja kot "rasistično, seksistično in primitivno". Večino prizorov iz Kazahstana so posneli v Romuniji.

Obstajajo pa tudi drugače misleči. Kazahstanski zunanji minister Jerzhan Kazjkhanov se je igralcu leta 2012 zahvalil, da je posnel Borata, saj je s tem državi dal velik turistični zagon.

