Cristiano Ronaldo naj bi dobil dvojčka

Poročanja medijev še ni komentiral

11. junij 2017 ob 10:47

Lizbona - MMC RTV SLO

Po poročanju portugalskih medijev naj bi znani nogometaš Cristiano Ronaldo prek nadomestne matere postal oče dvojčkov. Tako je Cristiano Ronaldo jr. dobil bratca in sestrico.

"Imeni dvojčkov Cristiana Ronalda sta Mateo in Eva. Deček in deklica sta bila 8. junija rojena s pomočjo nadomestne matere," je poročala portugalska televizija SIC. "To je bila skrivnost, ki je Ronaldo do zdaj ni želel razkriti javnosti."

Nogometaš in njegova družina se na poročanja še niso odzvali, piše The Independent. Sicer pa je The Sun že marca poročal, da naj bi Ronaldo kmalu postal oče dvema dečkoma, ki se bosta rodila s pomočjo nadomestne matere na zahodni obali ZDA.

32-letnik že ima enega otroka - 6-letnega Cristiana Ronalda jr., trenutno pa je v razmerju z 21-letno špansko manekenko Georgino Rodriguez. Spoznala naj bi se na zabavi modnega dvojca Dolce & Gabbana v Madridu.

Prijazna gesta na igrišču

Pred dnevi je med nogometno tekmo Latvije in Portugalske nekaj minut pred koncem tekme varnostnikom na igrišče ušel deček, ki si je na vsak način želel spoznati Cristiana Ronalda.

Nogometaš ga je na igrišču objel, se z njim na kratko pogovoril, se poigral z njegovo kapo in se z njim tudi fotografiral. Varnostnikom je pozneje naročil, naj dečka iz igrišča odpeljejo na lep način.

