Cristiano Ronaldo potrdil: "Rodila sta se mi sinova!"

Rojena sta bila s pomočjo nadomestne matere

29. junij 2017 ob 10:36

Madrid - MMC RTV SLO

Nogometni superzvezdnik CR7 je korak bliže lastni enajsterici, saj ima zdaj že tri sinove. Cristiano Ronaldo jr. je namreč dobil še dva bratca.

O tem, da naj bi znani športnik znova postal oče, so mediji pisali že sredi junija. "Imeni dvojčkov Cristiana Ronalda sta Mateo in Eva. Deček in deklica sta bila 8. junija rojena s pomočjo nadomestne matere," je o domnevnem rojstvu sina in hčerke poročala portugalska televizija SIC.

Portugalec, ki je bil s svojo reprezentanco na pripravah na nogometni Pokal konfederacij, ki ga leto pred svetovnim prvenstvom gosti Rusija, se na pisanja takrat ni odzval, zdaj pa je vendarle spregovoril.

Končno bo spoznal svoja otroka

Portugalska reprezentanca je namreč sinoči izpadla v polfinalni tekmi proti Čilu, kar pomeni, da jo čaka obračun za 3. mesto z Mehiko ali Nemčijo. Toda najboljši nogometaš na svetu soigralcem v tem boju ne bo pomagal, saj z blagoslovom selektorja Fernanda Santosa in portugalske nogometne zveze predčasno zapušča Rusijo.

Po polfinalnem porazu je namreč na svojem Facebooku zapisal, da je obžaluje, da niso uspeli zmagati, vendar je prepričan, da bodo Potrugalcem še naprej prinašali veselje in ob tem zatrdil, da je sam "služil reprezentanci z dušo in telesom, čeprav sem vedel, da sta se rodila moja sinova", nato pa dodal, da je presrečen, ker bo končno lahko spoznal svoja otroka.

Še ena nosečnost in utaja davkov?

32-letni zvezdnik madridskega Reala že ima enega otroka - 6-letnega Cristiana Ronalda jr., identiteta matere nikoli ni bila razkrita, trenutno pa je v razmerju z 21-letno špansko manekenko Georgino Rodriguez.

V tabloidih pa se v zadnjih tednih vse pogosteje pojavljajo novice, da naj bi otroka pričakovala tudi ona - bila naj bi že v petem mesecu nosečnosti.

V središču pozornosti se je v zadnjih dneh znašel tudi zaradi domnevne utaje med letoma 2011 in 2014. Sam je vpletenost v goljufije zanikal, portugalski časopisi so nato poročali, da želi "globoko razočarani" Ronaldo zaradi obtožb celo zapustiti Real Madrid in da je klub že zaprosil za prestop drugam.

Pred sodnika bo stopil 31. julija, po poročanju španske javne televizije TVE pa se bo tam zagovarjal kot nedolžen oziroma bo želel dokazati, da ni nikoli počel davčnih goljufij.

T. H.