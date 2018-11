Foto: Aljaž Škorjanec "čisto iz sebe" ob princu Williamu in Kate

Na rdeči preprogi z BBC-jevo novinarko Kate Silverton

13. november 2018 ob 10:05

London - MMC RTV SLO

Slovenski plesalec Aljaž Škorjanec, trener zvezdnic v šovu Strictly Come Dancing, je svojo "varovanko" spremljal na podelitev nagrad in tam spoznal vojvodinjo in vojvodo Cambriška.

Aljaževa partnerica na plesnem parketu v aktualni sezoni je BBC-jeva voditeljica poročil Kate Silverton, Slovenskobistričana je tokrat povabila, da jo je spremljal na podelitev Tuskovih nagrad, ki sta se je udeležila tudi princ William in njegova soproga Catherine. Omenjene nagrade slavijo dosežke izjemnih posameznikov, ki se bojujejo za ohranjanje afriške naravne dediščine, vojvoda Cambriški pa je njihov pokrovitelj.

Medtem ko so se britanski tabloidi na široko razpisali predvsem o elegantnem oblačilu 48-letne tv-voditeljice, so seveda opazili tudi uglajen videz postavnega 28-letnega slovenskega plesalca, čigar srčna izbranka je še ena plesalka iz omenjenega šova, Američanka Janette Manrara.

Aljaž ji ne dovoli niti kosila

Silvertonova - TV-voditeljica, ki v višino meri skoraj 180 cm, je poleti razkrila zanimivost, da so morali producenti šova Strictly Come Dancing zanjo dati izdelati posebne čevlje, saj v njihovem fundusu ni bilo nobenih, v katero bi spravila svoja stopala številke 42 - je v jutranji oddaji This Morning pred kratkim povedala, da se ima za svojo na novo izklesano postavo zahvaliti prav Aljažu.

V šali je dodala, da je tako strog trener, da ji ne dovoli niti jesti kosila. "Vse te mišice, ki so bile doslej zaspane, so se kar naenkrat vrnile, spet se mi poznajo kvadratki na trebuhu," je mati dveh otrok razkrila v jutranji oddaji. "Na novo so mi morali vzeti mere. Dve številki manjša oblačila nosim. Čisto sem iz sebe."

V prvi sezoni z Abbey Clancy zmagala

"Čisto sem iz sebe," pa je na Instagramu ob fotografiji, na kateri se rokuje z vojvodinjo Cambriško, ki je nad srečanjem videti prav tako navdušena kot on, zapisal Aljaž Škorjanec, ki je leta 2013, v svoji prvi sezoni pri šovu, v tandemu z Abbey Clancy, soprogo nogometaša Petra Croucha, pometel s konkurenco na Strictly Come Dancing in se razveselil zmage.

Pozneje je plesal še s tv-voditeljico Alison Hammond, igralko Helen George, manekenko Daisy Lowe in igralko Gemmo Atkinson, s katero sta se zelo približala zmagi, a nato končala na drugem mestu.

Poleg Škorjanca slovenske barve v na Otoku izjemno priljubljenem plesnem šovu zastopa tudi plesalka ukrajinskega rodu Nadiya Bychkova. V aktualni sezoni je bil njen partner na parketu Lee Ryan, nekdanji član deške zasedbe Blue, s katerim sta že izpadla iz tekmovanja, lani pa je plesala z igralcem Davoodom Ghadamijem, s katerim sta sezono zaključila na šestem mestu.

View this post on Instagram I am beside myself.. A post shared by Aljaž Škorjanec (@aljazskorjanec) on Nov 12, 2018 at 10:45am PST

A. K.