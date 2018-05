In svet bo mirno spal - Taylor Swift in Katy Perry nista več skregani

O sporu obe posneli pesem

9. maj 2018 ob 13:59

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

Eden najodmevnejših in najbolj komentiranih dogodkov na družbenih omrežjih v torek je bil, da sta ameriški popzvezdnici Taylor Swift in Katy Perry po šestih letih zakopali bojno sekiro.

Katy Perry je plavolasi Taylor pred začetkom njene koncertne turneje Reputation v Glendale v Arizoni poslala pismo z opravičilom, zraven pa je priložila pravo oljčno vejico, kar je starodavni simbol miru.

Taylor je lepo gesto 33-letne Katy objavila na Instragramu, zraven pa pripisala "Hvala, Katy" in dodala dva srčka. Novica, da sta eni največjih glasbenih zvezdnic zadnjih let zgladili spor, je v hipu postala ena najbolj "vročih" novic dneva.

Zakaj sta se sploh sprli? Glasbenici sta se skregali zaradi nesoglasij o spremljevalnih plesalkah. Natančneje, Katy je speljala tri plesalke, ki so spremljale Taylor na njeni turneji Red, in jih vključila v svojo turnejo Prismatic.

Hude krvi ni več

Njun nesporazum je zaznamoval tako zasebno kot poklicno pot obeh vpletenih. O sporu sta obe namreč posneli tudi pesmi. Skladba Bad Blood, ki jo je danes 28-letna Taylor posnela leta 2014, je bila po splošnem mnenju uperjena prav proti Katy Perry. Perryjeva ji ni ostala dolžna in je lani dejala, da je njen singel Swish Swish "himna za ljudi, ki jih nekdo izsiljuje in pritiska k tlom". Mediji so se hitro razpisali o tem, da ni mogla Katy imeti v mislih nikogar drugega kot Swiftove.

Katy Perry, ki je znova srečna z avstralskim igralcem Orlandom Bloomom, je lani že skušala zgladiti spor, ko se je opravičila za svoja dejanja in Taylor označila za "fantastično pevko". Swiftova je takrat ostala tiho.

Zdaj se je plavolaska očitno le omehčala, saj je na videoposnetku dejala: "Pravkar sem prišla v svojo garderobo in našla pravo oljčno vejico. To mi pomeni ogromno." Katy je pismo začela s stavkoma: "Živijo, stara prijateljica. Razmišljala sem o nesporazumih in o tem, kako sva druga drugo prizadeli."

A. P. J.