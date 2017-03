Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Jennifer Lopez je nekaj tednov v ljubezenski zvezi z Alexom Rodriguezom. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jennifer Lopez na romantičnem oddihu z Alexom Rodriguezom

Pevko nazadnje povezovali z Drakom

12. marec 2017 ob 09:19

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriška pevka in igralka Jennifer Lopez se je z novim partnerjem, nekdanjim bejzbolskim igralcem Alexom Rodriguezom, odpravila na romantično potovanje.

Kot piše Us Weekly, sta novopečena zaljubljenca skupaj odpotovala na Bahame z zasebnim letalom. Neimenovani vir je povedal, da bosta Jennifer in Alex tam preživela konec tedna, in to brez svojih otrok. Jennifer ima iz zakona z Marcom Anthonyjem dvojčka Emmo in Maxa, Alexu pa sta se v zakonu s Cynthio Scurtis rodili hčerki Natasha in Ella.

Razmerje sta ameriška zvezdnika začela pred nekaj tedni. Čeprav sta ga želela skriti, pa je v medije že dospela novica o novem zvezdniškem paru.

To je prvi moški po raperju Draku, s katerim povezujejo slavno pevko. Rodriguez se je s prejšnjim dekletom Anne Wojcicki razšel pred nekaj meseci.

Športniku je uspelo osvojiti kar nekaj ameriških zvezdnic - pred Jennifer je bil v razmerju s Kate Hudson, Cameron Diaz in Madonno.

