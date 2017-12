Lindsey Vonn nadaljuje: "Evropa dvomi o smeri, v katero hodijo ZDA"

"Tudi športniki imamo lahko svoje politično mnenje"

13. december 2017 ob 12:50

Salt Lake City - MMC RTV SLO

Ameriška smučarska zvezdnica Lindsey Vonn je dvignila veliko prahu z izjavo, da na olimpijskih igrah ne bo predstavljala ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ampak ameriško ljudstvo. Svoje misli je zdaj še dodatno pojasnila.



33-letna Vonnova, ki je nesporno najbolj prepoznavna alpska smučarka na svetu, se je 7. decembra v pogovoru na televiziji CNN prvič dotaknila tudi politike, ko je odločno zatrdila, da ne bo sprejela povabila v Belo hišo in da bo na februarskih igrah v Pjongčangu v Južni Koreji zastopala državo, ne pa tudi predsednika. Po teh besedah se je nanjo na družbenih omrežjih vsul plaz komentarjev, tako pozitivnih kot negativnih.

"Ne zastopam demokratov ali republikancev"

Vonnova, ki v letošnji sezoni še ni zablestela, z olimpijskih iger pa ima do zdaj "le" eno zlato medaljo, se je na vse objave znova odzvala. Na Instagramu je objavila svojo fotografijo v elegantni beli obleki, pod njo pa dolg zapis, v katerem piše: "Odpravljam se na tekme v Francijo in rada bi z vami delila vtise preteklih dni. Prejela sem izredno veliko komentarjev na nedavni intervju, tako pozitivnih kot odklonilnih. S tistimi besedami sem želela poudariti, da športniki, ki se udeležijo olimpijskih iger, predstavljajo državo kot celoto, ne pa določene vlade, politične osebnosti ali stranke. Nihče izmed nas ne gara brez predaha leto za letom, da bi na olimpijskih igrah nastopil v imenu demokratov ali republikancev."

"ZDA morajo biti simbol upanja, sočutja in enotnosti"

Zmagovalka 77 tekem za svetovni pokal in tudi ambasadorka iger v Pjongčangu, ki bodo potekale med 9. in 25. februarjem 2018, je dodala, da so olimpijske igre nepolitični dogodek in hkrati priložnost, da vsi pustijo ob strani razlike in nastopijo kot moštvo. "A to ne pomeni, da športniki nimamo svojega mnenja o politiki. Kot Američanka sem izjemno ponosna, da je bil naš veliki narod osnovan na načelih in idejah, da lahko državljani javno izrazimo svoje mnenje. To je privilegij, ki ga nekateri drugje po svetu nimajo. Ponosna sem, da sem Američanka, in želim si, da bi bila naša država še naprej simbol upanja, sočutja, vključevanja in svetovne enotnosti. Moja potovanja po svetu pa so mi odprla oči in pokazala, da ljudje ZDA ne vidijo več na tak način."

Narediti boljši svet

Nekdanje dekle golfista Tigerja Woodsa je nadaljevalo: "V Evropi ne morete prebrati časopisa ali videti televizijske oddaje, v kateri ljudje ne bi dvomili o smeri, v katero hodijo ZDA. V naših odnosih s svetom morata prevladovati razumevanje in želja k enotnosti. Komentarji, ki sem jih sama dobila, pa so mi odprli tudi oči glede tega, kako razdeljeni smo trenutno. Boleče je brati zapise, kako mi ljudje želijo, da bi si zlomila vrat ali da me Bog kaznuje, ker sem proti Trumpu."

"Moramo najti način, da pustimo ob strani razlike med nami in da najdemo skupne temelje. Ali je narobe, če upam na boljši svet? Vse to je mnogo večje od smučanja in olimpijskih iger. Naslednja dva meseca se bom posvetila temu, kar lahko sama storim za to, in trenutno je to možnost, da lahko tekmujem za svojo državo. Pri tem si želim, da bomo Američani še vedno bili 'svetleče mesto na hribu'," je za konec parafrazirala stavek iz Jezusove pridige, ki je priljubljen v ameriški politiki.

A. P. J.