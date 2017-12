Naslovnica LA Timesa s samimi belimi igralkami dviga prah

Jessica Chastain razočarana nad fotografijo

25. december 2017 ob 09:41

Los Angeles - MMC RTV SLO

Tudi Jessica Chastain se je pridružila kritikom naslovnice Los Angeles Timesa, na kateri je upodobljenih šest belopoltih igralk - vključno s Chastainovo.

Kritiki naslovnici, posneti za The Envelope (revija LA Timesa, posvečena nagradam z oskarji na čelu), očitajo rasno homogenost in izključevanje žensk drugih ras.

Naslovnico poleg Chastainove krasijo še Annette Bening, Diane Kruger, Margot Robbie, Saoirse Ronan in Kate Winslet, ki ne le, da so vse belopolte, ampak so celo vse svetlolase, kar naj bi še potenciralo videz nekakšne arijske nadvlade, se da razbrati iz ogorčenih kritik. Komentatorje je še posebej razburil napis, izpisan čez fotografijo - "A Shift in Focus", skratka, "Premik fokusa".

LA Times je sicer skušal z naslovnico promovirati letošnje filme z močnimi ženskimi protagonistkami.

Nekateri od kritikov so posebej izpostavili Chastainovo in ji očitali, kako je kot ena najglasnejših feministk in zagovornic vključevanja v Hollywoodu lahko privolila v tovrstno naslovnico, ki izključuje vse nebelopolte igralke.



"Iskreno, @jes_chastain, kot velika zagovornica enakosti, kako lahko poziraš za tako fotografijo in se ne počutiš absolutno zgrožena zaradi tako očitnega izključevanja? Kako je možno, da ne razumeš sporočila, ki ga pošilja ta fotografija," se je na Twitterju spraševala Rebecca Carroll, temnopolta avtorica in producentka, ki aktivno promovira vključevanje temnopoltih v ameriško družbo.



"Žalosten pogled"

Zdaj se je oglasila tudi 40-letna igralka in na Twitterju zapisala, kako nezadovoljna je z naslovnico.

"Žalosten je pogled na fotografijo, ki promovira ženske filme, pa na njej ni niti ene nebele igralke. Industrija mora postati bolj vključevalna v svojih filmskih zgodbah. Kateri pa so bili letos vaši najljubši filmi z nebelimi protagonistkami? Sama sem bila navdušena nad Salmo Hayek v filmu Beatrice na večerji," se je skušala krivde oprati dvakratna nominiranka za oskarja.

In še: "GROZNO je, da se ne morem spomniti vsaj 5 letošnjih filmov z nebelimi ženskami v glavni vlogi." Nekateri se ob tem sprašujejo, ali Chastainova ni že med samim fotografiranjem opazila, da sedi med samimi belkami.

Beli oskarji?

V Hollywoodu že nekaj let poteka burna razprava o premajhni zastopanosti temnopoltih igralcev in igralk med nominiranci za najprestižnejše nagrade, zlasti za oskarje.

Potem ko so bili leta 2016 za vse igralske nagrade na oskarjih nominirani samo belci, se je na Akademijo vsul plaz kritik pod oznako #oskarjitakobeli (#OscarsSoWhite). Letos se je zdelo, da se stvari le premikajo, saj je oskarja za najboljšo moško stransko vlogo prejel Mahershala Ali, za najboljšo žensko stransko vlogo Viola Davis, najboljši film pa je postal Mesečina.

So težava nominacije ali vloge?

A, kot kaže, bodo oskarji 2018 znova bolj belo obarvani - med nominirankami za zlatega globusa ni nobene temnopolte igralke, prav tako ne med nominirankami za glavno žensko vlogo nagrad igralskega ceha (SAG).

Ob tem lahko dodamo, da je morda celotna razprava o zastopanosti temnopoltih med nominiranci za nagrade v bistvu zgrešena - začne se pri podeljevanju vlog, tako da je očitno večja težava v filmarjih in scenarijih samih, ki v ospredje postavljajo pretežno belopolte protagoniste, ne pa v akademiji, ki izbira nominirance.

Honestly @jes_chastain as an outspoken voice for equality how do you pose for a photo like this and not feel absolutely mortified by the blatant exclusion? How is it possible to not understand the msg this photo sends? pic.twitter.com/nb8caRfVL6 — Rebecca Carroll (@rebel19) December 22, 2017

Its a sad look that there's no WOC in this pic of us promoting our female lead films. The industry needs to become more inclusive in its storytelling. What were your favorite WOC lead films this year? I LOVED @salmahayek in #BeatriceAtDinner https://t.co/tzoijwy88q — Jessica Chastain (@jes_chastain) December 24, 2017

